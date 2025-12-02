پاداش پایان خدمت بازنشستگان در سهماهه پایانی سال پرداخت میشود
معاون وزیر و رئیس سازمان نهضت سوادآموزی کشور گفت: تمام بدهکاریهای ما پرداخت شده به جز پاداش پایان خدمت نیمه نخست امسال که در سه ماهه پایانی سال پرداخت خواهد شد.
به گزارش ایلنا، عبدالرضا فولادوند شامگاه دوشنبه ۱۰ آذر در بخشی از صحبتهایش، در ارتباط با مطالبات فرهنگیان با بیان اینکه امسال را برای نخستین بار در تاریخ انقلاب، در آموزش و پرورش بدون کسری بودجه سپری میکنیم، افزود: همچنین تمام بدهکاریهای ما پرداخت شده به جز پاداش پایان خدمت نیمه نخست امسال که در سه ماهه پایانی سال پرداخت خواهد شد.
معاون وزیر آموزش و پرورش اظهار کرد: برای نخستین بار حقالتدریسهای ما بهروز شده در حالی که در سالهای گذشته با تاخیرهای چند ماهه پرداخت میشد.