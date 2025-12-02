خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پاداش پایان خدمت بازنشستگان در سه‌ماهه پایانی سال پرداخت می‌شود

پاداش پایان خدمت بازنشستگان در سه‌ماهه پایانی سال پرداخت می‌شود
کد خبر : 1721772
لینک کوتاه کپی شد.

معاون وزیر و رئیس سازمان نهضت سوادآموزی کشور گفت: تمام بدهکاری‌های ما پرداخت شده به جز پاداش پایان خدمت نیمه نخست امسال که در سه ماهه پایانی سال پرداخت خواهد شد.

به گزارش ایلنا، عبدالرضا فولادوند شامگاه دوشنبه ۱۰ آذر در بخشی از صحبت‌هایش، در ارتباط با مطالبات فرهنگیان با بیان اینکه امسال را برای نخستین بار در تاریخ انقلاب، در آموزش و پرورش بدون کسری بودجه سپری می‌کنیم، افزود: همچنین تمام بدهکاری‌های ما پرداخت شده به جز پاداش پایان خدمت نیمه نخست امسال که در سه ماهه پایانی سال پرداخت خواهد شد.

معاون وزیر آموزش و پرورش اظهار کرد: برای نخستین بار حق‌التدریس‌های ما به‌روز شده در حالی که در سال‌های گذشته با تاخیرهای چند ماهه پرداخت می‌شد.

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

بلک فرایدی