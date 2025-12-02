به گزارش ایلنا، عبدالرضا فولادوند شامگاه دوشنبه ۱۰ آذر در بخشی از صحبت‌هایش، در ارتباط با مطالبات فرهنگیان با بیان اینکه امسال را برای نخستین بار در تاریخ انقلاب، در آموزش و پرورش بدون کسری بودجه سپری می‌کنیم، افزود: همچنین تمام بدهکاری‌های ما پرداخت شده به جز پاداش پایان خدمت نیمه نخست امسال که در سه ماهه پایانی سال پرداخت خواهد شد.

معاون وزیر آموزش و پرورش اظهار کرد: برای نخستین بار حق‌التدریس‌های ما به‌روز شده در حالی که در سال‌های گذشته با تاخیرهای چند ماهه پرداخت می‌شد.

