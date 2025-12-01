بیانیه خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران به مناسبت روز مجلس و بزرگداشت شهید مدرس

به گزارش ایلنا، متن بیانیه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

فرارسیدن ۱۰ آذر، روز مجلس شورای اسلامی، فرصتی ارزشمند برای گرامیداشت جایگاه قانون‌گذاری در کشور و یادآوری تلاش‌ها و ازخودگذشتگی‌های بزرگانی است که در مسیر دفاع از حق، عدالت و استقلال میهن گام نهادند.

در این میان، نام شهید والامقام آیت‌الله سید حسن مدرس همچون ستاره‌ای درخشان در تاریخ ایران می‌درخشد؛ شخصیتی که با ایمان، شجاعت و هوشمندی مثال‌زدنی، در دوران مشروطه نقش‌آفرینی کرد و سپس با ایستادگی قاطع در برابر سیاست‌های استبدادی رضاخان از حقوق ملت و استقلال کشور دفاع نمود. زندگی، رفتار و شهادت او همواره الگویی از آزادگی و مسئولیت‌پذیری و پاسداری ا ز حقوق ملت ایران در تاریخ این سرزمین میدرخشد و سرمایه‌ای ماندگار برای همه دلسوزان ایران بوده است.

امام خمینی (ره) با بیان جمله‌ی معروف خود:

«مجلس در رأس امور است»

بر اهمیت بی‌بدیل نهاد قانون‌گذاری تأکید کردند؛ نهادی که باید آیینه‌ی خواست مردم، بنیان‌گذار روابط عادلانه اجتماعی و پاسدار حقوق آحاد ملت باشد.

این روز، فرصتی است برای تبریک به نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و قدردانی از زحمات آنان، به‌ویژه نمایندگان مرتبط با جامعه کارگری که دغدغه معیشت، رفاه و امنیت شغلی میلیون‌ها کارگر را دنبال می‌کنند. امید آن می‌رود که در سال‌های آینده، حضور نمایندگان با پیشینه کارگری هرچه بیشتر و گسترده‌تر شود تا دیدگاه‌ها و مطالبات این قشر شریف بهتر در سیاست‌گذاری‌ها انعکاس یابد.

فراموش نکنیم که:

مجلس قوی، قانون قوی می‌سازد و قانون قوی، مملکتی توانمند و پیشرو به‌وجود می‌آورد.

در شرایط ویژه امروز، از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی انتظار می‌رود تصمیم‌گیری‌ها با نگاه کارشناسانه‌تر، دقیق‌تر و مسئولانه‌تر درباره مسائل اساسی کشور، از جمله معیشت مردم، حمایت از تولیدملی، و موضوعات مرتبط با امنیت و تقویت بنیه دفاعی کشور و صیانت از حقوق کارگران و زحمتکشان انجام پذیرد تا گامی مؤثر در مسیر پیشرفت و ثبات کشور برداشته شود.

خانه کارگر همچنان با رویکردی سازنده، آماده همکاری، ارائه دیدگاههای که به تقویت اقتصاد، ارتقای عدالت اجتماعی و بهبود وضعیت جامعه کارگری منجر میشود.

انتهای پیام/