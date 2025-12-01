حساب سرپرستان خانوار دارای مادر باردار و فرزند شیرخوار زیر ۲ سال از امروز شارژ می شود
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اطلاعیهای اعلام کرد: حساب مشمولین مرحله اول طرح یسنا شامل سرپرستان خانوار ۳ دهک اول درآمدی دارای مادر باردار و فرزند شیرخوار (زیر ۲سال) از امروز ۱۰ آذر شارژ میشود .
به گزارش ایلنا به نقل از مرکز روابط عمومی و امور بین الملل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، «طرح یسنا» پیرو تفاهمنامه بین این وزارتخانه و ستادملی جمعیت و شرکت خدمات فناوری اطلاعات رفاه ایرانیان(فارا) در راستای اجرای ماده (24) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، اجرا می شود.
بر اساس این گزارش، با هماهنگی انجام شده با قرارگاه جوانی جمعیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ستاد ملی جمعیت و در راستای اجرای ماده قانونی مذکور، اعتبار حساب سرپرستان خانوارهای مشمول جهت خرید سبد غذایی و پوشک بچه شارژ می شود.
گفتنی است: فهرست اقلام مجاز برای خرید خانوار مشمول، همانند سال گذشته شامل پوشک و بسته غذایی رایگان مشتملبر لبنیات، پروتئین، چربی، میوه و سبزیجات، حبوبات است.
بر اساس اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مبلغ شارژ برای خانوار مشمول سه دهک اول درآمدی 650 هزار تومان است.
لازم به ذکر است برای خانوارهای مشمول طرح یسنا پیامک اطلاعرسانی ارسال می شود.
خانوارهای مشمول می توانند جهت خرید به فروشگاههای طرف قرارداد طرح کالابرگ الکترونیکی مراجعه کنند.