خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

حساب سرپرستان خانوار دارای مادر باردار و فرزند شیرخوار زیر ۲ سال از امروز شارژ می شود

حساب سرپرستان خانوار دارای مادر باردار و فرزند شیرخوار زیر ۲ سال از امروز شارژ می شود
کد خبر : 1721607
لینک کوتاه کپی شد.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: حساب مشمولین مرحله اول طرح یسنا شامل سرپرستان خانوار ۳ دهک اول درآمدی دارای مادر باردار و فرزند شیرخوار (زیر ۲سال) از امروز ۱۰ آذر شارژ می‌شود .

به گزارش ایلنا به نقل از مرکز روابط عمومی و امور بین الملل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، «طرح یسنا» پیرو تفاهم‌نامه بین این وزارتخانه و ستادملی جمعیت و شرکت خدمات فناوری اطلاعات رفاه ایرانیان(فارا) در راستای اجرای ماده (24) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، اجرا می شود.

بر اساس این گزارش، با هماهنگی انجام شده با قرارگاه جوانی جمعیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ستاد ملی جمعیت و در راستای اجرای ماده قانونی مذکور، اعتبار حساب سرپرستان خانوارهای مشمول جهت خرید سبد غذایی و پوشک بچه شارژ می شود.

گفتنی است: فهرست اقلام مجاز برای خرید خانوار مشمول، همانند سال گذشته شامل پوشک و بسته غذایی رایگان مشتمل‌بر لبنیات، پروتئین، چربی، میوه و سبزیجات، حبوبات است.

بر اساس اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مبلغ شارژ برای خانوار مشمول سه دهک اول درآمدی 650 هزار تومان است.

لازم به ذکر است برای خانوارهای مشمول طرح یسنا پیامک اطلاع‌رسانی ارسال می شود.

خانوارهای مشمول می توانند جهت خرید به فروشگاه‌های طرف قرارداد طرح کالابرگ الکترونیکی مراجعه کنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

بلک فرایدی