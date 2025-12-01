شرایط بیمه درمان تکمیلی طلایی بازنشستگان تامین اجتماعی اعلام شد

به گزارش ایلنا، بر اساس قرارداد منعقده بین کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی با آتیه سازان حافظ، خدمات بیمه درمان تکمیلی شامل دو طرح درمان تکمیلی توسط شرکت آتیه‌سازان حافظ است.

بازنشستگانی که در سال گذشته تحت پوشش بیمه تکمیلی قرار داشتند، به‌صورت خودکار در قرارداد جدید نیز تحت پوشش خواهند بود. حق بیمه و هزینه‌ها برابر قرارداد از تاریخ یکم آذر سال ۱۴۰۴ قابل پرداخت می‌باشد. همچنین برای عضویت جدید یا انصراف از بیمه تکمیلی و یا تغییر بسته، بازنشستگان محترم از تاریخ یکم آذرماه به مدت سه ماه فرصت دارند با مراجعه به کانون‌های بازنشستگان شهرستانی اقدام کنند.

طرح دوم بیمه درمان تکمیلی (طلایی)

حق بیمه سرانه ماهانه هر بازنشسته:

۱٬۲۵۰٬۰۰۰ تومان

سهم سازمان تأمین اجتماعی ۲۵۰٬۰۰۰تومان

سهم بازنشسته: ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان

سقف تعهدات در این طرح به شرح زیر است:

بستری فوق تخصصی: ۱۲۰ میلیون تومان

بستری عمومی: ۶۰ میلیون تومان

بیماران خاص و صعب العلاج: بدون سقف

خدمات پاراکلینیکی و خدمات تشخیصی، درمانی سرپایی: بدون سقف

خدمات تشخیصی، درمانی سرپایی: بدون سقف

خدمات آزمایشگاهی و پاتولوژی: بدون سقف

رفع عیوب انکساری چشم:

یک چشم: بدون سقف

دو چشم: بدون سقف

آمبولانس: ۶ میلیون تومان

ویزیت: ۵ میلیون تومان

دارو: ۵ میلیون تومان

بازنشستگان باید برای درخواست ثبت نام به کانون‌های بازنشستگی شهرستان مربوطه خود مراجعه فرمایند.

