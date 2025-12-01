خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

شرایط بیمه درمان تکمیلی طلایی بازنشستگان تامین اجتماعی اعلام شد

شرایط بیمه درمان تکمیلی طلایی بازنشستگان تامین اجتماعی اعلام شد
کد خبر : 1721495
لینک کوتاه کپی شد.

با آغاز قرارداد جدید بیمه درمان تکمیلی بازنشستگان تأمین اجتماعی، جزئیات طرح «طلایی» و میزان حق بیمه آن اعلام شد؛ طرحی که تعهدات گسترده‌تری، از جمله پوشش‌های بدون سقف در بخش‌های اصلی درمان، ارائه می‌کند.

به گزارش ایلنا، بر اساس قرارداد منعقده بین کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی با آتیه سازان حافظ، خدمات بیمه درمان تکمیلی شامل دو طرح درمان تکمیلی توسط شرکت آتیه‌سازان حافظ است. 

بازنشستگانی که در سال گذشته تحت پوشش بیمه تکمیلی قرار داشتند، به‌صورت خودکار در قرارداد جدید نیز تحت پوشش خواهند بود. حق بیمه و هزینه‌ها برابر قرارداد از تاریخ یکم آذر سال ۱۴۰۴ قابل پرداخت می‌باشد. همچنین برای عضویت جدید یا انصراف از بیمه تکمیلی و یا تغییر بسته، بازنشستگان محترم از تاریخ یکم آذرماه به مدت سه ماه فرصت دارند با مراجعه به کانون‌های بازنشستگان شهرستانی اقدام کنند. 

طرح دوم بیمه درمان تکمیلی (طلایی) 

حق بیمه سرانه ماهانه هر بازنشسته: 

۱٬۲۵۰٬۰۰۰ تومان 

سهم سازمان تأمین اجتماعی ۲۵۰٬۰۰۰تومان

سهم بازنشسته: ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان 

سقف تعهدات در این طرح به شرح زیر است: 

بستری فوق تخصصی: ۱۲۰ میلیون تومان

بستری عمومی: ۶۰ میلیون تومان

بیماران خاص و صعب العلاج: بدون سقف 

خدمات پاراکلینیکی و خدمات تشخیصی، درمانی سرپایی: بدون سقف 

خدمات تشخیصی، درمانی سرپایی: بدون سقف

خدمات آزمایشگاهی و پاتولوژی: بدون سقف 

رفع عیوب انکساری چشم: 

یک چشم: بدون سقف

دو چشم: بدون سقف

آمبولانس: ۶ میلیون تومان

ویزیت: ۵ میلیون تومان

دارو: ۵ میلیون تومان 

بازنشستگان باید برای درخواست ثبت نام به کانون‌های بازنشستگی شهرستان مربوطه خود مراجعه فرمایند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

بلک فرایدی