به گزارش خبرنگار ایلنا، حوالی ساعت هفت و ۵۰ دقیقه صبح امروز دوشنبه (۱۰ آذرماه) به دنبال واژگونی یک دستگاه مینی بوس حامل کارگران معدن مس بردسکن در محور جاده خاکی «دهان‌قلعه» بخش «انابد«، ۱۱ کارگر مرد مصدوم و به نزدیک‌ترین مرکز درمانی منتقل شدند.

طبق گزارش منابع کارگری، آمار وقوع تصادفات برای خودروهای حامل کارگران در جاده‌های خاکی و معدنی منطقه بردسکن بسیار زیاد است و در این خصوص مسئولان باید چاره اندیشی کنند.

