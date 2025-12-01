مینیبوس سرویس کارگران در بردسکن واژگون شد/ مصدومیت ۱۱ کارگر
به دنبال واژگونی یک دستگاه مینیبوس حامل کارگران معدن مس در محور جاده بردسکن در استان خراسان رضوی، ۱۱ نفر زخمی شدند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، حوالی ساعت هفت و ۵۰ دقیقه صبح امروز دوشنبه (۱۰ آذرماه) به دنبال واژگونی یک دستگاه مینی بوس حامل کارگران معدن مس بردسکن در محور جاده خاکی «دهانقلعه» بخش «انابد«، ۱۱ کارگر مرد مصدوم و به نزدیکترین مرکز درمانی منتقل شدند.
طبق گزارش منابع کارگری، آمار وقوع تصادفات برای خودروهای حامل کارگران در جادههای خاکی و معدنی منطقه بردسکن بسیار زیاد است و در این خصوص مسئولان باید چاره اندیشی کنند.