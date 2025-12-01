خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مینی‌بوس سرویس کارگران در بردسکن واژگون شد/ مصدومیت ۱۱ کارگر

مینی‌بوس سرویس کارگران در بردسکن واژگون شد/ مصدومیت ۱۱ کارگر
کد خبر : 1721356
لینک کوتاه کپی شد.

به دنبال واژگونی یک دستگاه مینی‌بوس حامل کارگران معدن مس در محور جاده بردسکن در استان خراسان رضوی، ۱۱ نفر زخمی شدند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، حوالی ساعت هفت و ۵۰ دقیقه صبح امروز دوشنبه (۱۰ آذرماه) به دنبال واژگونی یک دستگاه مینی بوس حامل کارگران معدن مس بردسکن در محور جاده خاکی «دهان‌قلعه» بخش «انابد«، ۱۱ کارگر مرد مصدوم و به نزدیک‌ترین مرکز درمانی منتقل شدند. 

طبق گزارش منابع کارگری، آمار وقوع  تصادفات برای خودروهای حامل کارگران در جاده‌های خاکی و معدنی منطقه بردسکن بسیار زیاد است و در این خصوص مسئولان باید چاره اندیشی کنند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

بلک فرایدی