مهارت آموزی؛ عامل جهش طبقاتی و عدالت آموزشی

به گزارش ایلنا، رئیس سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور در مراسم «طلوع توانمندی نسل فردا» با تشریح نقش تعیین‌کننده مهارت‌آموزی در بهبود وضعیت اجتماعی، اعلام کرد: توسعه آموزش‌های مهارتی توانسته مسیر ارتقای طبقاتی را برای گروه‌های مختلف جامعه هموار کند و دولت با ایجاد فرصت‌های برابر، در حال فراهم کردن زمینه رشد و پیشرفت همه اقشار است.

غلامحسین محمدی (رئیس سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای)، توانمندسازی را یکی از مهم‌ترین دستاوردهای اجتماعی ایران عنوان کرد و گفت: آموزش‌های مهارتی در سال‌های اخیر، نقش قابل توجهی در تغییر طبقات اجتماعی و تقویت عدالت آموزشی و حرفه‌ای داشته است.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تأکید کرد: دولت موظف است با حذف نمادهای تبعیض و توسعه سیاست‌های تلفیقی، شرایطی ایجاد کند که هیچ محدودیت جسمی، منطقه‌ای یا خانوادگی، مانعی برای پیشرفت افراد نباشد.

محمدی با اشاره به گروه‌های هدف این سازمان، افزود: در میان ۱۹ گروه آموزشی، افراد دارای معلولیت، زنان سرپرست خانوار و دانش‌آموزان روستایی و عشایری از اولویت‌های اصلی ما هستند و نتایج این آموزش‌ها در مناطق هدف، اثرگذاری قابل توجهی داشته است.

رئیس سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای، همچنین با بیان این‌که سالانه دو میلیون گواهی‌نامه مهارت صادر می‌شود، اظهار کرد: بخش عمده مهارت‌آموزان در اغلب استان‌ها به مرحله توانمندسازی یا اشتغال می‌رسند، اما در ۱۰ استان محروم، اثربخشی پایین‌تر است و نیازمند برنامه‌های حمایتی ویژه هستیم.

وی از تدوین یک تفاهم‌نامه مشترک با سازمان بهزیستی خبر داد و گفت: این همکاری با هدف ارائه آموزش‌های مهارتی به‌صورت متمرکزتر، هدفمندتر و کارآمدتر برای جامعه تحت پوشش بهزیستی در حال نهایی شدن است.

این گزارش می‌افزاید: در مراسم «طلوع توانمندی نسل فردا»، مجموعه‌ای از تجربه‌های الهام‌بخش افراد توانمند دارای معلولیت و تشریح اقدامات حمایتی و توانمندسازی دستگاه‌ها، ارائه شد.

