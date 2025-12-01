خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای تشریح کرد:

مهارت آموزی؛ عامل جهش طبقاتی و عدالت آموزشی

مهارت آموزی؛ عامل جهش طبقاتی و عدالت آموزشی
کد خبر : 1721285
لینک کوتاه کپی شد.

غلامحسین محمدی توانمندسازی را یکی از مهم‌ترین دستاوردهای اجتماعی ایران عنوان کرد و گفت: آموزش‌های مهارتی در سال‌های اخیر، نقش قابل توجهی در تغییر طبقات اجتماعی و تقویت عدالت آموزشی و حرفه‌ای داشته است.

به گزارش ایلنا، رئیس سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور در مراسم «طلوع توانمندی نسل فردا» با تشریح نقش تعیین‌کننده مهارت‌آموزی در بهبود وضعیت اجتماعی، اعلام کرد: توسعه آموزش‌های مهارتی توانسته مسیر ارتقای طبقاتی را برای گروه‌های مختلف جامعه هموار کند و دولت با ایجاد فرصت‌های برابر، در حال فراهم کردن زمینه رشد و پیشرفت همه اقشار است. 

غلامحسین محمدی (رئیس سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای)، توانمندسازی را یکی از مهم‌ترین دستاوردهای اجتماعی ایران عنوان کرد و گفت: آموزش‌های مهارتی در سال‌های اخیر، نقش قابل توجهی در تغییر طبقات اجتماعی و تقویت عدالت آموزشی و حرفه‌ای داشته است. 

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تأکید کرد: دولت موظف است با حذف نمادهای تبعیض و توسعه سیاست‌های تلفیقی، شرایطی ایجاد کند که هیچ محدودیت جسمی، منطقه‌ای یا خانوادگی، مانعی برای پیشرفت افراد نباشد. 

محمدی با اشاره به گروه‌های هدف این سازمان، افزود: در میان ۱۹ گروه آموزشی، افراد دارای معلولیت، زنان سرپرست خانوار و دانش‌آموزان روستایی و عشایری از اولویت‌های اصلی ما هستند و نتایج این آموزش‌ها در مناطق هدف، اثرگذاری قابل توجهی داشته است. 

رئیس سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای، همچنین با بیان این‌که سالانه دو میلیون گواهی‌نامه مهارت صادر می‌شود، اظهار کرد: بخش عمده مهارت‌آموزان در اغلب استان‌ها به مرحله توانمندسازی یا اشتغال می‌رسند، اما در ۱۰ استان محروم، اثربخشی پایین‌تر است و نیازمند برنامه‌های حمایتی ویژه هستیم. 

وی از تدوین یک تفاهم‌نامه مشترک با سازمان بهزیستی خبر داد و گفت: این همکاری با هدف ارائه آموزش‌های مهارتی به‌صورت متمرکزتر، هدفمندتر و کارآمدتر برای جامعه تحت پوشش بهزیستی در حال نهایی شدن است. 

این گزارش می‌افزاید: در مراسم «طلوع توانمندی نسل فردا»، مجموعه‌ای از تجربه‌های الهام‌بخش افراد توانمند دارای معلولیت و تشریح اقدامات حمایتی و توانمندسازی دستگاه‌ها، ارائه شد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

بلک فرایدی