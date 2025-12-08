خبرگزاری کار ایران
در تماس با ایلنا مطرح شد؛

تبعات ناترازی در تامین اجتماعی/ یک کارگر: بیمه بیکاری‌ام را قطع کردند و گفتند مقرری را پس بده!

یک کارگر گفت: تامین اجتماعی بعد از یک سال و نیم بیمه بیکاریِ من را قطع کرده و می‌گوید باید مقرری‌ای را که در طول این مدت به حساب شما واریز شده برگردانید!

 یکی از کارگران بیکارشده در تماس با «ایلنا» از قطع بیمه بیکاری خود خبر داد و گفت: اواسط ماه گذشته تأمین اجتماعی پیامکی مبنی بر اینکه بیمه بیکاری به من تعلق نمی‌گیرد ارسال کرد و اعلام کرد برای پیگیری موضوع به شعبه مراجعه کنم. 

این کارگر گفت: ۸ سال در شرکتی به عنوان مسئول کارگزینی با حداقل حقوق کار کردم و اواخر سال ۱۴۰۲ با شرکت قطع همکاری کرده و با نامه‌ی‌عدم نیاز به تأمین اجتماعی مراجعه کردم و درخواست بیمه بیکاری دادم. اوایل سال ۱۴۰۳ مقرری بیمه بیکاری برقرار شد و به مدت یک سال و نیم این مقرری را دریافت کردم. 

او ادامه داد: بعد از دریافت پیامک از تأمین اجتماعی، برای پیگیریِ چرایی قطع بیمه بیکاری به شعبه سازمان تأمین اجتماعی مراجعه کردم و در پاسخ گفتند چون سِمَت شما در شرکت بازرس بوده، بیمه بیکاری به شما تعلق نمی‌گیرد و باید مبلغی را که به عنوان مقرری بیکاری در طول این یک سال و نیم به حساب شما واریز شده برگردانید! من الان چطور باید یک سال و نیم مقرری را که مبلغ زیادی است برگردانم؟ 

این کارگر گفت: سه سال آخری که در شرکت بودم به دستور هیئت مدیره عنوان شغلی بازرس برای من رد شد و بابت این عنوان شغلی هیچ پولی به من نمی‌دادند و همان مسئول بخش کارگزینی بودم. در واقع من در آن شرکت کارگری می‌کردم اما اسم من در لیست بازرس‌ها هم ثبت شده بود. 

وی گفت: حالا بابت این عنوان بعد از یک سال و نیم، مقرری بیمه بیکاری من را قطع کرده‌اند. سؤال من این است که اگر چنین موضوعی وجود داشته، چرا از ابتدا به من اطلاع ندادند؟ مسئول شعبه گفت که من اصلاً از آن تاریخ نباید بیمه بیکاری می‌گرفتم و حتی باید مبالغ پرداختی را برگردانم. در حالی‌که من در این مدت بیکار بودم، چگونه باید این مبالغ را بازگردانم؟ اگر نیاز به تحقیق بوده، چرا همان ابتدای کار بررسی و تحقیق نکرده‌اند؟ 

وی با انتقاد از روند بازرسی عنوان کرد: وقتی می‌گویید بیمه به من تعلق نمی‌گیرد یعنی ادعا می‌کنید که من فقط اسماً در شرکت بوده‌ام، در حالی‌که واقعاً کار می‌کردم. چرا برای رفع ناترازی سازمان باید به سراغ حقوق کارگران بیایند؟ بیمه بیکاری حق کارگر است و نباید این حق را به بهانه‌های مختلف از کارگران گرفت.

