نجات ۳۰ کارگر ساختمانی از آتش‌سوزی یک کارگاه یونولیت

کد خبر : 1721042
۳۰ کارگر ساختمانی شاغل در یک کارگاه ساختمانی که بر اثر آتش‌سوزی صبح امروز، در محل کار خود گرفتار شده بودند، نجات یافتند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، حادثه زمانی رخ داد که در هنگام آتش سوزی یک برج ۲۰ طبقه در حال ساخت در انتهای بزرگراه همدانی در تهران، ۳۰ کارگر در طبقات این واحد کارگاهی مشغول کار بودند و در میان دود و آتش محبوس شدند.

با ورود گروهای امداد و نجات به محل حادثه، علاوه بر نجات ۳۰کارگر که در طبقات این کارگاه ساختمانی محبوس شده بودند، آتش نیز به طور کل خاموش شد. 

صبح امروز یکشنبه، بر اثر آتش گرفتن مقدار زیادی لوله پولیکا، یونولیت، گونی و سایر اقلام قابل اشتعال داخل یک کارگاه ساختمانی در در انتهای بزرگراه همدانی، خیابان کرمانشاه، ۳۰ کارگر محبوس شدند.

 

