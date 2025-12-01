سالهاست در انتظار تبدیل وضعیت هستیم

به گزارش خبرنگار ایلنا، شماری از کارگران پیمانکاری واحد پتروشیمی امیر کبیر در جنوب منطقه ویژه اقتصادی بندر امام که تحت مسئولیت شرکت پیمانکاری فعالیت دارند، نسبت به پایین بودن دستمزد و مزایا در مقایسه با کارگران رسمی و قرارداد مستقیم مجموعه انتقاد دارند.

آن‌ها همچنین خواهان عقد قرارداد مستقیم با کارفرما هستند.

به گفته کارگران؛ نیروهای پیمانکاری تحت مسئولیت پتروشیمی امیرکبیر با حدود ۷ سال سابقه کار، از همه مزایای قانونی و خدمات عرفی و رفاهی بی‌بهره اندو به رغم وعده‌های داده شده، هیچ اقدام عملی برای تبدیل وضعیت این نیروها تا امروز صورت نگرفته است.

