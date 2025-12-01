خبرگزاری کار ایران
کارگران پیمانکاری پتروشیمی امیر کبیر:

سالهاست در انتظار تبدیل وضعیت هستیم

کد خبر : 1720989
گروهی از کارگران پیمانکاری واحدپتروشیمی امیرکبیر که در بخش‌های مختلف مشغول به کارند، خواهان عقد قرارداد مستقیم و دائمی با مجتمع هستند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، شماری از کارگران پیمانکاری واحد پتروشیمی امیر کبیر در جنوب منطقه ویژه اقتصادی بندر امام  که تحت مسئولیت شرکت پیمانکاری فعالیت دارند، نسبت به پایین بودن دستمزد و مزایا در مقایسه با کارگران رسمی و قرارداد مستقیم مجموعه انتقاد دارند.

آن‌ها همچنین خواهان عقد قرارداد مستقیم با کارفرما هستند. 

به گفته کارگران؛ نیروهای پیمانکاری تحت مسئولیت پتروشیمی امیرکبیر با حدود ۷ سال سابقه کار، از همه مزایای قانونی و خدمات عرفی و رفاهی بی‌بهره اندو به رغم وعده‌های داده شده، هیچ اقدام عملی برای تبدیل وضعیت این نیروها تا امروز صورت نگرفته است.

 

