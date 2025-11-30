فراخوان مشارکت وزارت کار برای توسعه زیرساختهای مهارتی
وزارت کار در اطلاعیهای فراخوان مشارکت نهادها و موسسات و بخش خصوصی برای توسعه زیرساختهای فناورانه آموزشهای مهارتی را صادر کرد.
به گزارش ایلنا، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تمامی شرکتهای خصوصی و سرمایهگذاری واجد شرایط جهت مشارکت در اجرای طرح ملی توسعه زیرساختهای آموزشی فناورانه مراکز آموزش فنیوحرفهای در سطح کشور دعوت به عمل میآورد.
این دعوت به مشارکت در چارچوب ۲۰۰۰ میلیارد تومان اعتبار مالیاتی تخصیص داده شده توسط معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری صورت میپذیرد. هدف نهایی این طرح، ارتقای کیفی و مبتنی بر تکنولوژیهای نوین و نوظهر آموزشهای فنیوحرفهای و به طور مشخص مراکز مهارتهای پیشرفته در ۳۱ استان و در نهایت تأمین نیروی انسانی ماهر مسلط به فناوریهای نوین است.
شرکتهای علاقهمند میتوانند مبتنی بر طرح سرمایهگذاری مورد تایید ارکان توافق و با تامین مالی غیرمستقیم خرید تجهیزات فناوریهای نوین و پیشرفته مورد نیاز مراکز آموزش فنیوحرفهای سراسر کشور از شرکتهای دانش بنیان داخلی، از طریق نهاد مالی(صندوق نوآوری و شکوفایی) معادل این هزینه را به عنوان مالیات قطعی خود در سال مشارکت دریافت نمایند.
مشارکتکنندگان در این طرح همآفرینانه، علاوه بر ایفای نقش ملی در توسعه اشتغال پایدار، رشد اقتصادی کشور و ارتقای فناوری تولید و صنعت، از امتیازات ذیل بهرهمند خواهند شد:
- امکان عضویت در هیئت امنای مراکز آموزش فنی و حرفهای مورد مشارکت.
- نامگذاری رسمی کارگاههای تجهیز شده به نام شرکت سرمایهگذار.
- امکان تأمین نیروی کار ماهر و آماده به کار از مراکز مربوطه، بدون تحمل هزینههای آموزشی.
- مشارکت فعال در ارتقای تکنولوژی تولید، افزایش بهرهوری صنعتی و تقویت زنجیره تأمین ملی.
- مشارکت مستقیم در کاهش نرخ بیکاری جوانان و تقویت ثبات اجتماعی و اقتصادی مورد نیاز برای سرمایهگذاری و فعالیت تولیدی بلندمدت.
شرکتهای متقاضی و واجد شرایط، میتوانند جهت کسب جزئیات طرح، ضوابط اجرایی و ثبتنام اولیه رسمی از طریق فرم زیر اقدام نمایند. همکاران ما با شما تماس خواهند گرفت.
با همکاری شما، به سوی آیندهای روشن و مهارتمحور حرکت خواهیم کرد.