خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

جزئیاتی از قرارداد جدید بیمه تکمیلی بازنشستگان تأمین اجتماعی/ بسته دوم چیست؟

جزئیاتی از قرارداد جدید بیمه تکمیلی بازنشستگان تأمین اجتماعی/ بسته دوم چیست؟
کد خبر : 1720823
لینک کوتاه کپی شد.

در قرارداد جدید بیمه تکمیلی، سقف تعهدات امسال ۲۰ تا ۲۵ درصد افزایش داشته است. همچنین در قرارداد جدید بسته‌ی دومی نیز تعبیه شده است که به گفته‌ی اسدی، بیمه شدگان سه ماه مهلت دارند که قرارداد بیمه تکمیلی خود را از بسته اول به بسته دوم منتقل کنند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، قرارداد بیمه تکمیلی بازنشستگان تامین اجتماعی، بعد از گذشت ۸ روز بالاخره روز گذشته، شنبه ۸ آذرماه، نهایی شد. بر اساس قرارداد جدید، مبلغ ۷۲۰ هزار تومان به‌عنوان حق بیمه ماهانه در نظر گرفته شده است. از این میزان، ۴۷۰ هزار تومان از حقوق بازنشستگان کسر خواهد شد و ۲۵۰ هزار تومان باقی‌مانده نیز سهمِ پرداختی سازمان تأمین اجتماعی است. 

علی‌اصغر بیات، دبیر کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی، در رابطه با بیمه تکمیلی بازنشستگان تأمین اجتماعی گفت: لیست کلیه بیمه شدگانی که در قرارداد ۱۴۰۲ بودند، به شرکت بیمه‌گر منتقل شده و مراجعه‌ی آن‌ها به کانون‌های بازنشستگان نیاز نیست. 

وی گفت: طبق قرارداد جدید پوشش تکمیلی از اولین روز آذر برقرار است. در این هشت روزی تاخیر در بستنِ قرارداد وجود داشت، چنانچه بیمه‌شده‌ای به بیمارستان‌ها مراجعه کرده و عمل جراحی انجام داده، هزینه‌اش مطابق تعرفه اعلام شده پرداخت می‌شود. تلاش می‌کنیم این هزینه در اسرع وقت پرداخت شود. 

محمد اسدی، رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی، نیز گفت: کسانی که به کانون‌ها رفته‌اند و ثبت‌نام کرده‌اند همه بیمه تکمیلی هستند. 

وی در بخش دیگری از صحبتهایش در رابطه با جزئیات قرارداد جدید گفت: سقف بستری‌های فوق تخصصی ۱۰۰ میلیون تومان، سقف بستری بیماران خاص علاوه بر ۱۰۰ میلیون تومان ۴۵ میلیون تومان نیز اضافه‌تر است. سقف بستری عمومی ۵۰ میلیون تومان، سقف خدمات پاراکلینیکی ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، سقف خدمات تشخیصی ۵ میلیون تومان، سقف آزمایش ۳ میلیون تومان، رفع عیوب انکساری هر چشم ۷ میلیون ۵۰۰ میلیون و دو چشم ۱۴ میلیون تومان و در نهایت آمبولانس ۶ میلیون تومان است. 

سقف تعهدات امسال ۲۰ تا ۲۵ درصد افزایش داشته است. همچنین در قرارداد جدید بسته‌ی دومی نیز تعبیه شده است که به گفته‌ی اسدی، بیمه شدگان سه ماه مهلت دارند سه ماه مهلت دارند که قرارداد بیمه تکمیلی خود را از بسته اول به بسته دوم منتقل کنند. 

اسدی در رابطه با بسته دوم گفت: به جز سقف بستری، تمام خدمات بدون سقف است. در مورد بستری هم سقف بستری‌های فوق تخصصی ۱۲۰ میلیون تومان و برای بیماران خاص علاوه بر این مبلغ، ۶۰ میلیون تومان هم اضافه تعیین شده است. همچنین ۵ میلیون دارو و ۵ میلیون ویزیت هم به بسته دوم اضافه شده است. 

وی در رابطه با بیمه عمر گفت: با حق بیمه ۵۵ هزار تومان، غرامت فوت ۵۰ میلیون تومان شده است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود