جزئیاتی از قرارداد جدید بیمه تکمیلی بازنشستگان تأمین اجتماعی/ بسته دوم چیست؟

قرارداد بیمه تکمیلی بازنشستگان تامین اجتماعی، بعد از گذشت ۸ روز بالاخره روز گذشته، شنبه ۸ آذرماه، نهایی شد. بر اساس قرارداد جدید، مبلغ ۷۲۰ هزار تومان به‌عنوان حق بیمه ماهانه در نظر گرفته شده است. از این میزان، ۴۷۰ هزار تومان از حقوق بازنشستگان کسر خواهد شد و ۲۵۰ هزار تومان باقی‌مانده نیز سهمِ پرداختی سازمان تأمین اجتماعی است.

علی‌اصغر بیات، دبیر کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی، در رابطه با بیمه تکمیلی بازنشستگان تأمین اجتماعی گفت: لیست کلیه بیمه شدگانی که در قرارداد ۱۴۰۲ بودند، به شرکت بیمه‌گر منتقل شده و مراجعه‌ی آن‌ها به کانون‌های بازنشستگان نیاز نیست.

وی گفت: طبق قرارداد جدید پوشش تکمیلی از اولین روز آذر برقرار است. در این هشت روزی تاخیر در بستنِ قرارداد وجود داشت، چنانچه بیمه‌شده‌ای به بیمارستان‌ها مراجعه کرده و عمل جراحی انجام داده، هزینه‌اش مطابق تعرفه اعلام شده پرداخت می‌شود. تلاش می‌کنیم این هزینه در اسرع وقت پرداخت شود.

محمد اسدی، رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی، نیز گفت: کسانی که به کانون‌ها رفته‌اند و ثبت‌نام کرده‌اند همه بیمه تکمیلی هستند.

وی در بخش دیگری از صحبتهایش در رابطه با جزئیات قرارداد جدید گفت: سقف بستری‌های فوق تخصصی ۱۰۰ میلیون تومان، سقف بستری بیماران خاص علاوه بر ۱۰۰ میلیون تومان ۴۵ میلیون تومان نیز اضافه‌تر است. سقف بستری عمومی ۵۰ میلیون تومان، سقف خدمات پاراکلینیکی ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، سقف خدمات تشخیصی ۵ میلیون تومان، سقف آزمایش ۳ میلیون تومان، رفع عیوب انکساری هر چشم ۷ میلیون ۵۰۰ میلیون و دو چشم ۱۴ میلیون تومان و در نهایت آمبولانس ۶ میلیون تومان است.

سقف تعهدات امسال ۲۰ تا ۲۵ درصد افزایش داشته است. همچنین در قرارداد جدید بسته‌ی دومی نیز تعبیه شده است که به گفته‌ی اسدی، بیمه شدگان سه ماه مهلت دارند سه ماه مهلت دارند که قرارداد بیمه تکمیلی خود را از بسته اول به بسته دوم منتقل کنند.

اسدی در رابطه با بسته دوم گفت: به جز سقف بستری، تمام خدمات بدون سقف است. در مورد بستری هم سقف بستری‌های فوق تخصصی ۱۲۰ میلیون تومان و برای بیماران خاص علاوه بر این مبلغ، ۶۰ میلیون تومان هم اضافه تعیین شده است. همچنین ۵ میلیون دارو و ۵ میلیون ویزیت هم به بسته دوم اضافه شده است.

وی در رابطه با بیمه عمر گفت: با حق بیمه ۵۵ هزار تومان، غرامت فوت ۵۰ میلیون تومان شده است.

