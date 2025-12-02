به گزارش خبرنگار ایلنا، دورِ جدید اعتراضات کارگران پیمانکاری پارس جنوبی آغاز شده است. این اعتراضات که از سوی انجمن صنفی کارگران پارس جنوبی حمایت می‌شود، در پیِ‌ بی اعتنایی به مجموعه مطالبات کارگران پیمانکاری آغاز شده و تداومِ اعتراضات سال‌های قبل است. پیشتر وعده‌های بسیاری برای حل مشکلات کارگران داده شد بود که به گفته‌ی رئیس انجمن صنفی کارگران پالایشگاه‌های گاز استان بوشهر، بخشی از این وعده‌ها محقق شده اما مشکلاتِ اصلی همچنان پابرجاست.

کارگران پیمانکاری پارس جنوبی چه می‌خواهند؟ علیرضا میرغفاری، عضو کانون عالی انجمن های صنفی کارگران کشور و رئیس هیئت مدیره کانون انجمن‌های صنفی کارگران پالایشگاه‌های گازی استان بوشهر، در گفت‌وگو با «ایلنا» درباره مهم‌ترین مطالبات کارگران پیمانکاری پارس جنوبی گفت: اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل با رویکرد نظام همسان‌سازی دستمزد، اجرای طرح اقماری دو هفته کار و دو هفته استراحت برای نیروهای اداری و پشتیبانی، ساماندهی وضعیت رانندگان، پرداخت هزینه قطع امکانات به علاوه حق کمپ و برقراری ایاب‌وذهاب هوایی، از جمله خواسته‌هایی است که شمولیت عام دارد و اکثریت نیروهای پیمانکاری را دربرمی‌گیرد.

وی ادامه داد: ساماندهی وضعیت نیروهای ایمنیِ پشتیبان و روزمزد و همچنین رعایت قانون کار و عرف کارگاهی برای تمام گروه‌هایی که در محدوده پالایشگاهی فعالیت می‌کنند، از دیگر مطالبات جدی ماست.

میرغفاری با اشاره به سوابق اعتراضات گفت: آخرین دوره اعتراضات گسترده ما سال گذشته و به‌صورت هفتگی برگزار می‌شد. پس از آن، جلسه‌ای با حضور نماینده دشتستان، معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت، معاون حقوقی و امور پیمان‌های وزارت نفت و جمعی از نمایندگان کارگران در وزارت نفت تشکیل شد. در آن جلسه، یکی از مدیران، بازه زمانی سه‌ماهه‌ای را برای بررسی شرایط و تعیین تکلیف خواسته‌ها درخواست کردند و ما نیز این مهلت را پذیرفتیم.

وی افزود: ما با حسن نیت فرصت دادیم تا بررسی‌ها انجام شود؛ زیرا هدف ما رفع تبعیض‌های دستمزدی و رفاهی است و قصدی برای برگزاری تجمعات مکرر نداشتیم.

میرغفاری خاطرنشان کرد: پس از پایان بازه سه‌ماهه و هنگام تصمیم برای آغاز دوباره اعتراض‌ها، کشور درگیر شرایط حساس و جنگ شد و ما تصمیم گرفتیم اعتراضات را متوقف کنیم اما متأسفانه پاسخی به مطالبات ما داده نشد.

وی با اشاره به یکی از گلایه‌های اصلی کارگران گفت: سال گذشته در جلسه‌ای در منطقه ویژه پارس مقرر شد ماهی یک‌بار کارگروه کارگری با حضور یکی از اعضای شورای تأمین شهرستان عسلویه تشکیل شود تا مشکلات به صورت مستمر حل‌وفصل شود اما این جلسات فقط یک‌بار برگزار شد و ادامه پیدا نکرد. معمولاً زمانی که ما دست به اعتراض می‌زنیم، جلسات تشکیل می‌شود و به محض توقف اعتراض‌ها، پیگیری نیز متوقف می‌شود.

میرغفاری در ادامه با اشاره به حل بخشی از مشکلات گفت: بخش‌هایی از مطالبات ما طی این سال‌ها محقق شده و روندی رو به جلو داشته‌ایم، اما اینکه فضای کارگری از زیر صفر به صفر رسیده باشد، قابل قبول نیست. تا زمانی که تبعیض‌ها به‌طور کامل برطرف نشود، مطالبه‌گری را ادامه خواهیم داد.

عضو کانون عالی انجمن صنفی کارگران درباره احتمال تغییر شیوه اعتراضات گفت: اگر مطالبات اصلی ما که چند مورد اساسی است محقق نشود، مجبوریم شیوه اعتراضات را تغییر دهیم. هر نوع اعتراضی حق کارگران است و ما در چارچوب قانون برای احقاق حقوق خود اقدام خواهیم کرد. بسته به شرایط تصمیم‌گیری می‌کنیم و راهکارهای مختلفی پیش‌روی ما وجود دارد.

انتهای پیام/