جمعی از بازنشستگان تأمین اجتماعی در تماس با «ایلنا» با اشاره به‌ عدم تعیین تکلیف بیمه تکمیلی بازنشستگان گفتند: با گذشت نزدیک به یک هفته از قطع بیمه تکمیلی هنوز شرکتِ طرف قرارداد مشخص نشده است و ما برای انجام برخی از اقدامات درمانی دچار مشکل شده‌ایم.

یکی از این بازنشستگان گفت: مدتی است که باید برای ادامه‌ی روند درمان خود آزمایش بدهم اما چون هزینه‌ی آزمایش بالا است و نمی‌توانم پرداخت کنم صبر کردم تا تکلیف بیمه تکمیلی مشخص شود.

بازنشستگان تأمین اجتماعی می‌گویند: حقوق ناچیز است و بیمه مادر و حتی بیمه مکمل نمی‌تواند مشکل هزینه‌های درمان بالای ما را حل کند، اما همین بیمه مکمل را هم حذف کرده‌اند و برای مدتی حتی از همین خدمات محدود درمان هم محروم مانده‌ایم.

این بازنشستگان با اشاره به مستمریِ ناچیز خود می‌گویند: مستمری همان روزهای اول تمام می‌شود؛ چطور به راحتی اطلاعیه می‌دهند که فعلا بازنشستگان نمی‌توانند از خدمات بیمه تکمیلی استفاده کنند؟ چرا به جیب خالیِ ما نگاه نمی‌کنند؟ نمی‌توانستند این تصمیمات را از قبل بگیرند و تا این مشکلات پیش نیاید؟

آن‌ها با اشاره به‌ عدم اجرای قانون الزام گفتند: صفر تا صد هزینه‌های درمان را تأمین اجتماعی باید پرداخت کند. بیمه مکمل را به ما تحمیل کردند و با وجودِ پرداخت هزینه‌ی ماهانه بابتِ بیمه تکمیلی بخش زیادی از هزینه‌ها را از جیب خود پرداخت می‌کنیم. درخواست ما این است که هم وضعیت بیمه تکمیلی هر چه سریع‌تر مشخص شود و هم قراردادی بسته شود که نسبت به قبل بیشتر بتواند هزینه‌های درمان را پوشش دهد.

