خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اعتصاب کارکنان انبارهای شعبه‌های اروپایی آمازون در جمعه سیاه

اعتصاب کارکنان انبارهای شعبه‌های اروپایی آمازون در جمعه سیاه
کد خبر : 1720385
لینک کوتاه کپی شد.

اتحادیه کارکنان اروپایی شرکت آمازون اعلام کرد: انتظار می‌رود حدود ۳۰۰۰ کارگر و کارمند در انبارهای آمازون در شهرهای مختلف آلمان و اروپای مرکزی در این اعتصاب شرکت کرده باشند.

به گزارش ایلنا، کارگران در روز جمعه سیاه در انبارهای آمازون در آلمان و اروپای مرکزی با هدف ایجاد اختلال در عملیات در یک روز فروش کلیدی، در حالی که برای دستیابی به یک توافق چانه‌زنی جمعی تلاش می‌کنند، اعتصاب کردند. 

البته همزمان با این اعتصاب، اعتراضات جداگانه‌ای نیز در فروشگاه‌های پوشاک زارا در اسپانیا در جمعه سیاه برگزار شد. 

اتحادیه کارکنان اروپایی شرکت آمازون اعلام کرد: انتظار می‌رود حدود ۳۰۰۰ کارگر و کارمند در انبارهای آمازون در شهرهای هرسفلد، دورتموند، فرانکنتال، گرابن، کوبلنز، مونشن‌گلادباخ، راینبرگ، ورن و وینسن در این اعتصاب شرکت کرده باشند. 

معمولا شرکت‌های بزرگ فروش آنلاین در کشورهای اروپایی و ایالات متحده آمریکا و کانادا در روز موسوم به جمعه سیاه که در آن تخفیفات از سوی فروشندگان ارائه می‌شود، با فشار کار فوق العاده‌ای مواجه هستند که مطابق آن به کارگران این شرکت‌ها پرداخت صورت نمی‌گیرد و لاجرم همواره این روز آبستن اعتراضات و اعتصابات صنفی کارگران است. 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود