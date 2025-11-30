اعتصاب کارکنان انبارهای شعبههای اروپایی آمازون در جمعه سیاه
اتحادیه کارکنان اروپایی شرکت آمازون اعلام کرد: انتظار میرود حدود ۳۰۰۰ کارگر و کارمند در انبارهای آمازون در شهرهای مختلف آلمان و اروپای مرکزی در این اعتصاب شرکت کرده باشند.
به گزارش ایلنا، کارگران در روز جمعه سیاه در انبارهای آمازون در آلمان و اروپای مرکزی با هدف ایجاد اختلال در عملیات در یک روز فروش کلیدی، در حالی که برای دستیابی به یک توافق چانهزنی جمعی تلاش میکنند، اعتصاب کردند.
البته همزمان با این اعتصاب، اعتراضات جداگانهای نیز در فروشگاههای پوشاک زارا در اسپانیا در جمعه سیاه برگزار شد.
اتحادیه کارکنان اروپایی شرکت آمازون اعلام کرد: انتظار میرود حدود ۳۰۰۰ کارگر و کارمند در انبارهای آمازون در شهرهای هرسفلد، دورتموند، فرانکنتال، گرابن، کوبلنز، مونشنگلادباخ، راینبرگ، ورن و وینسن در این اعتصاب شرکت کرده باشند.
معمولا شرکتهای بزرگ فروش آنلاین در کشورهای اروپایی و ایالات متحده آمریکا و کانادا در روز موسوم به جمعه سیاه که در آن تخفیفات از سوی فروشندگان ارائه میشود، با فشار کار فوق العادهای مواجه هستند که مطابق آن به کارگران این شرکتها پرداخت صورت نمیگیرد و لاجرم همواره این روز آبستن اعتراضات و اعتصابات صنفی کارگران است.