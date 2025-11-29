افزایش جهشی قیمت محصولات دامی و زراعی در تابستان

به گزارش ایلنا، مرکز آمار ایران در گزارشی از افزایش قابل ملاحظه تورم محصولات دامی، باغی و زراعی در تابستان امسال خبر داده است.

طبق این گزارش، در فصل تابستان ۱۴۰۴، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش «زراعت، باغداری و دامداری سنتی» در چهار فصل منتهی به این فصل نسبت به دوره مشابه سال قبل ۴۲.۶ درصد بوده که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (۲۸.۳ درصد)، ۱۴.۳ واحد درصد افزایش داشته است.

در فصل تابستان ۱۴۰۴، شاخص قیمت تولیدکننده بخش «زراعت، باغداری و دامداری سنتی» ۴۱۴.۲ بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۶۰.۹ درصد افزایش داشته‌است. در این فصل شاخص چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به شاخص دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) با رشد ۴۲.۶ درصد مواجه بوده است.

در فصل تابستان ۱۴۰۴، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش «زراعت، باغداری و دامداری سنتی» نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۶۰.۹ درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (۲۱.۴ درصد)، ۳۹.۵ واحد درصد افزایش داشته است. در این فصل بیش‌ترین تورم نقطه به نقطه با ۸۱.۰ درصد مربوط به گروه «باغداری» و کم‌ترین تورم نقطه به نقطه با ۱۳.۲ درصد مربوط به گروه «بز و بزغاله سنتی» بوده است.

علاوه بر این، در فصل تابستان ۱۴۰۴، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش «زراعت، باغداری و دامداری سنتی» در چهار فصل منتهی به این فصل نسبت به دوره مشابه سال قبل ۴۲.۶ درصد بوده که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (۲۸.۳ درصد)، ۱۴.۳ واحد درصد افزایش داشته است. در این فصل بیشترین تورم سالانه مربوط به گروه «غلات» با ۵۶.۱ درصد و کمترین تورم سالانه مربوطه به گروه «پرورش گاوداری سنتی» با ۱۷.۶ درصد بوده است.

