خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

گسترش اعتصاب سراسری کارکنان استارباکس در جمعه سیاه

گسترش اعتصاب سراسری کارکنان استارباکس در جمعه سیاه
کد خبر : 1720321
لینک کوتاه کپی شد.

اتحادیه کارگران استارباکس اعلام کرد اعتصاب خود را به بیش از یکصد و بیست فروشگاه در هشتاد و پنج شهر آمریکا گسترش داده است تا خواسته‌هایش برای افزایش دستمزد و بهبود شرایط کاری را مطرح کند.

به گزارش ایلنابه نقل از رویترز، اتحادیه کارگران استارباکس روز جمعه اعلام کرد که اعتصاب نامحدود خود برای دستمزد بهتر و افزایش نیروی انسانی، از شصت و پنج فروشگاه به بیش از یکصد و بیست فروشگاه گسترش داده است، 

این اعتصاب، که طولانی‌ترین اعتصاب در تاریخ استارباکس محسوب می‌شود، از «روز فنجان قرمز» در سیزدهم نوامبر در شصت و پنج فروشگاه در بیش از چهل شهر آغاز شد. اکنون این اعتصاب در روز جمعه سیاه نیز ادامه دارد، زمانی که شلوغ‌ترین زمان سال برای فروشگاه‌ها محسوب می‌شود. 

با این حال، استارباکس اعلام کرده است که بیش از نود و نه درصد شعبه‌ها در آمریکا باز هستند و تنها پنجاه و پنج شعبه از بیش از هفده هزار کافی‌شاپ به دلیل اعتصاب تعطیل شده‌اند. سخنگوی شرکت افزود که فروشگاه‌ها با کارکنان موجود به فعالیت ادامه می‌دهند و انتظار نمی‌رود اختلال قابل توجهی در عملیات رخ دهد. 

کارکنان اعتصابی خواستار افزایش دستمزد، بهبود ساعات کاری و حل صدها پرونده تخلف کاری غیرمنصفانه هستند که مربوط به اقدامات ضد اتحادیه‌ای شرکت می‌شود. 

مذاکرات قراردادی، علی‌رغم تلاش‌های میانجی‌گری، متوقف مانده است و هر دو طرف یکدیگر را مقصر می‌دانند. در آوریل، نمایندگان کارگران بسته پیشنهادی استارباکس را که شامل افزایش سالانه حداقل دو درصد می‌شد، رد کردند. 

متخصصان روابط صنعتی و حقوق کار معتقدند که اعتصاب‌های بلندمدت احتمالاً بر روابط عمومی شرکت تأثیر خواهند گذاشت اما استارباکس تلاش می‌کند این اختلال کوتاه‌مدت باقی بماند. 

اتحادیه کارگران استارباکس که نماینده حدود یازده هزار باریستا و حدود پانصد فروشگاه است، در طول فصل شلوغ تعطیلات و روز «فنجان قرمز» بارها دست به اعتصاب زده تا خواسته‌هایش را مطرح کند و توجه عمومی را به شرایط کاری جلب نماید.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی