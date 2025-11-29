گسترش اعتصاب سراسری کارکنان استارباکس در جمعه سیاه

به گزارش ایلنابه نقل از رویترز، اتحادیه کارگران استارباکس روز جمعه اعلام کرد که اعتصاب نامحدود خود برای دستمزد بهتر و افزایش نیروی انسانی، از شصت و پنج فروشگاه به بیش از یکصد و بیست فروشگاه گسترش داده است،

این اعتصاب، که طولانی‌ترین اعتصاب در تاریخ استارباکس محسوب می‌شود، از «روز فنجان قرمز» در سیزدهم نوامبر در شصت و پنج فروشگاه در بیش از چهل شهر آغاز شد. اکنون این اعتصاب در روز جمعه سیاه نیز ادامه دارد، زمانی که شلوغ‌ترین زمان سال برای فروشگاه‌ها محسوب می‌شود.

با این حال، استارباکس اعلام کرده است که بیش از نود و نه درصد شعبه‌ها در آمریکا باز هستند و تنها پنجاه و پنج شعبه از بیش از هفده هزار کافی‌شاپ به دلیل اعتصاب تعطیل شده‌اند. سخنگوی شرکت افزود که فروشگاه‌ها با کارکنان موجود به فعالیت ادامه می‌دهند و انتظار نمی‌رود اختلال قابل توجهی در عملیات رخ دهد.

کارکنان اعتصابی خواستار افزایش دستمزد، بهبود ساعات کاری و حل صدها پرونده تخلف کاری غیرمنصفانه هستند که مربوط به اقدامات ضد اتحادیه‌ای شرکت می‌شود.

مذاکرات قراردادی، علی‌رغم تلاش‌های میانجی‌گری، متوقف مانده است و هر دو طرف یکدیگر را مقصر می‌دانند. در آوریل، نمایندگان کارگران بسته پیشنهادی استارباکس را که شامل افزایش سالانه حداقل دو درصد می‌شد، رد کردند.

متخصصان روابط صنعتی و حقوق کار معتقدند که اعتصاب‌های بلندمدت احتمالاً بر روابط عمومی شرکت تأثیر خواهند گذاشت اما استارباکس تلاش می‌کند این اختلال کوتاه‌مدت باقی بماند.

اتحادیه کارگران استارباکس که نماینده حدود یازده هزار باریستا و حدود پانصد فروشگاه است، در طول فصل شلوغ تعطیلات و روز «فنجان قرمز» بارها دست به اعتصاب زده تا خواسته‌هایش را مطرح کند و توجه عمومی را به شرایط کاری جلب نماید.

