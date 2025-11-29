خبرگزاری کار ایران
مرگ یک کارگر ساختمانی بر اثر ریزش آوار در بیرجند

مرگ یک کارگر ساختمانی بر اثر ریزش آوار در بیرجند
کد خبر : 1720269
یک کارگر ساختمانی در حین انجام کار در خیابان منتظری بیرجند بر اثر ریزش آوار محل گودبرداری شده یک ساختمان، جان باخت.

به گزارش ایلنا، در حادثه ریزش آوار محل گودبرداری یک ساختمان در حال ساخت در خیابان منتظری بیرجند در استان خراسان جنوبی، یک کارگر ساختمانی حین کار بر اثر ریزش آوار روی سرش دچار حادثه شد و جان باخت. 

این کارگر به دلیل سنگین بودن آوار، بلافاصله با حضور امدادگران از زیر آوار خارج شد اما بر اثر جراحات شدیدی که از چند ناحیه بدن داشت، جان خود را از دست داد.

 

