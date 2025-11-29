مرگ یک کارگر ساختمانی بر اثر ریزش آوار در بیرجند

به گزارش ایلنا، در حادثه ریزش آوار محل گودبرداری یک ساختمان در حال ساخت در خیابان منتظری بیرجند در استان خراسان جنوبی، یک کارگر ساختمانی حین کار بر اثر ریزش آوار روی سرش دچار حادثه شد و جان باخت.

این کارگر به دلیل سنگین بودن آوار، بلافاصله با حضور امدادگران از زیر آوار خارج شد اما بر اثر جراحات شدیدی که از چند ناحیه بدن داشت، جان خود را از دست داد.

