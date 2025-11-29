مرگ و مصدومیت دو کارگر براثر برق گرفتگی در گلسار رشت

به گزارش ایلنا، دو کارگر حدودا ۳۲ و ۴۲ساله حین کار در یک ساختمان در منطقه گلسار رشت واقع در استان گیلان، بر اثر حادثه برق‌گرفتگی کشته و زخمی شدند.

منابع کارگری می‌گویند: در ابتدا یکی از این کارگران که در طبقه سوم یک ساختمان در حال ساخت در خیابان ۱۷۱ گلسار مشغول به کار بود، دچار حادثه برق گرفتگی شده و در ادامه همکار وی که در طبقه پایین‌تر مشغول به کار بود با شنیدنِ صدای فریاد وی برای کمک به همکار خود اقدام می‌کند که او نیز دچار برق گرفتگی می‌شود.

او با بیان اینکه جزئیات وقوع این حادثه مشخص نیست، گفت: امدادگران اورژانس بلافاصله پس از اطلاع از این حادثه، سریعاً کارگر اولی را به بیمارستان گلسار رشت انتقال داده اما تلاش آن‌ها برای نجات جان وی بی‌نتیجه باقی ماند و کارگر دوم حادثه که مصدوم شده بود نیز به بیمارستان حشمت رشت انتقال یافته است.

