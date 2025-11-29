عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:
بین رانندگان تاکسیهای اینترنتی و سکوها رابطه کارگری-کارفرمایی وجود دارد
نماینده مردم مشهد در حساب کاربری ایکس خود بر لزوم برخورداری بیمهی رانندگان تاکسیهای اینترنتی تاکید کرد.
به گزارش ایلنا، میثم ظهوریان (نماینده مردم مشهد) در حساب کاربری ایکس خود در مورد بیمهی رانندگان تاکسیهای اینترنتی نوشت:
«شکلگیری قواعد کار مانند حداقل حقوق، بیمه، تعطیلات و اضافهکار حاصل سالها مبارزه و تلاش حامیان حقوق کارگران در نقاط مختلف جهان بوده است. نسل جدید سرمایهداری (سرمایهداری پلتفرمی) اما زمینهای را برای نادیده گرفتن این حقوق اساسی ایجاد کرده است. پلتفرمهایی مانند پلتفرمهای حملونقل با این ادعا که صرفاً واسط بین خدمتدهنده و کاربر هستند، عملاً خود را از رعایت این ضوابط معاف کردهاند.
این درحالی است که نوع تعامل این پلتفرمها با نیروی کار مانند تشویق و تنبیه، رتبهبندی، جریمه، پیگیری تخلفات و دریافت پورسانت دلالت بر نوعی رابطه کارگر و کارفرما و نه صرفاً واسط (مانند پلتفرمهای تولید محتوا) دارد. برقراری حق بیمه برای رانندگان فاقد بیمه این پلتفرمها حداقلیترین گام برای احیای قواعد کار در این زیستبوم است».