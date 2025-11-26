خبرگزاری کار ایران
شماره آبان ماه نشریه اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری
شماره یکصد و هفتاد و چهارم ماهنامه اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری منتشر شد.

به گزارش ایلنا، شماره آبان ماه نشریه اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری منتشر شد. 

در این شماره از ماهنامه اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، مطالبی از حسن صادقی (رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری)، نصرالله دریابیگی (نایب رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی)، معصومه جهانشاهی (حقوقدان)، علی حیدری (مشاور مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی) و محمدعلی ترکاشوند (دبیر اجرایی خانه کارگر شهر ری) در حوزه‌های مختلفی مانند قانون کار، حقوق بازنشستگان و سازمان تامین اجتماعی منتشر شده است.

همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
