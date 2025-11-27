عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در گفتوگو با ایلنا:
مجلس برای بیمه رانندگان تاکسیهای اینترنتی یکصداست/ سکوها باید حق بیمه بپردازند
علی جعفری آذر در گفتگویی از یکصدایی نمایندگان مجلس در بحث ضرورت بیمه رانندگان تاکسیهای اینترنتی سخن گفت.
علی جعفری آذر (نماینده مردم تبریز در مجلس و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس) در گفتگو با ایلنا، بر اهمیت پرداخت حق بیمه از سوی شرکتها و سکوهای اینترنتی در طرح بیمه رانندگان اینترنتی تاکید کرد.
جعفری آذر، با اشاره به روند بررسی پوشش بیمهای رانندگان تاکسیهای اینترنتی در مجلس، اعلام کرد: تلاش میکنیم، هزینههای مالی این پوشش بهنحوی نباشد که بار مالی برای رانندگان کاهش یابد.
این نماینده مجلس با بیان اینکه پوشش بیمه تمامی اقشار جامعه یکی از تکالیف مهم قانون اساسی کشور و سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه تامین اجتماعی بهشمار میرود، گفت: بر همین اساس، تمامی رانندگان باید از این پوشش برخوردار شوند.
وی افزود: نظر ما نیز این است که بتوانیم بیمه رانندگان تاکسیهای اینترنتی را مانند سایر رانندگان کشور، برقرار کنیم.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اما در این زمینه بحث هزینههای بیمهای مطرح است که درصدی را باید خود رانندگان پرداخت کنند و پرداخت درصدی را هم کارفرمایان که همان شرکتهای اینترنتی هستند، برعهده بگیرند.
جعفری آذر ادامه داد: با توجه به ضرورت امر باید تصمیم مناسبی اتخاذ کنیم تا پوشش بیمهای رانندگان تاکسیهای اینترنتی مستلزم ایجاد فشار مالی بر آنها نشود و از طرفی هزینههای مسافران نیز افزایش نیابد.
او اضافه کرد: برای این منظور شاید انتظار این باشد که بخشی از هزینهها را دولت تقبل کند؛ اما در شرایط فعلی این کار جایز نیست و سبب افزایش بار تعهدات دولت میشود که روشی منطقی نیست و توسط اسناد بالادستی ممنوع شده است.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: در نتیجه، در حالی که بخشی از هزینههای بیمهای را رانندگان تقبل میکنند، انتظار میرود بخشی را هم شرکتهای تاکسی اینترنتی پرداخت کنند. به هر شکل نمایندگان مجلس روی این مساله وحدت نظر دارند که پوشش بیمهای مناسبی برای رانندگان تاکسیهای اینترنتی ایجاد شود.