به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری‌های بین‌الملی، کارمندان روزنامه پیتسبورگ پست‌گزت (Pittsburgh Post-Gazette)، شامل روزنامه‌نگاران، ویراستاران و سایر کارکنان، روز دوشنبه (۲۴ نوامبر ۲۰۲۵) پس از سه سال اعتصاب (۱.۱۴۸ روز) به محل کار خود بازگشتند. این اقدام به طولانی‌ترین اعتصاب در تاریخ معاصر روزنامه‌نگاری ایالات متحده پایان داد. تصمیم برای بازگشت یک روز پس از آن اتخاذ شد که دادگاه فدرال، حکم صادره از سوی هیئت ملی روابط کار (NLRB) را تأیید کرد؛ با این حال، مذاکرات برای انعقاد قرارداد کاری جدید میان انجمن روزنامه‌نگاران پیتسبورگ و مدیریت روزنامه همچنان ادامه دارد.

زمینه و دلایل اعتصاب

اعتصاب کارکنان از سال ۲۰۲۲ آغاز شد. مهم‌ترین علت آن، اعتراض به‌عدم امکان مذاکرات جمعی با حسن نیت و اجرای یکجانبه شرایط کار از سوی مدیریت بود. کارفرما خواستار اعمال تغییراتی در پوشش بیمه درمانی و مزایای بازنشستگی بود؛ تغییراتی که به‌شدت با مخالفت اتحادیه مواجه شد.

حکم کلیدی دادگاه فدرال

پایان اعتصاب یک روز پس از آن اعلام شد که دادگاه استیناف مدار سوم ایالات متحده، رأی هیئت ملی روابط کار را تأیید کرد. طبق این حکم، شرکت ملزم است:

«فوراً و با حسن نیت با اتحادیه وارد مذاکره شود و به کارکنانی که به دلیل تخلفات شرکت از قانون کار دست به اعتصاب زده بودند، حقوق معوقه و غرامت مالی پرداخت کند».

اقدام اتحادیه و بازگشت به کار

اگرچه اتحادیه این حکم را پیروزی بزرگی برای کارگران می‌داند، اما با رأی‌گیری در میان اعضا تصمیم گرفته شد اعتصاب به حالت تعلیق درآید و کارکنان به محل کار بازگردند تا فشار قانونی برای اجرای مفاد حکم NLRB و پیشبرد مذاکرات حفظ شود. اتحادیه اعلام کرده است هدف از این بازگشت آن است که «شرکت را وادار کنیم مطابق قانون عمل کند.»

پیامدهای اعتصاب

در طول این اعتصاب نزدیک به سه‌ساله، روزنامه‌نگاران اعتصابی فعالیت خبری خود را در رسانه مستقل Pittsburgh Union Progress ادامه دادند و از طریق آن، هم اخبار محلی و هم روند اعتصاب را پوشش دادند. مدیریت روزنامه نیز برای ادامه انتشار، به استخدام نیروی کار جایگزین (Strike Breakers) روی آورد. اکنون شرکت موظف است همه کارکنان اعتصابی را دوباره به کار بازگرداند.

چشم‌انداز پیش‌رو

با وجود بازگشت کارکنان، چالش اصلی یعنی دستیابی به یک قرارداد کاری عادلانه که تضمین‌کننده حقوق بیمه‌ای و بازنشستگی کارگران باشد همچنان باقی است. این رخداد پیام مهمی برای جنبش‌های کارگری سراسر ایالات متحده دارد: پایداری و مقاومت می‌تواند به پیروزی‌های قانونی و ساختاری منجر شود.

انتهای پیام/