خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اعتراض کارکنان بهداشت اراک: نصف کارانه را گرفتیم

اعتراض کارکنان بهداشت اراک: نصف کارانه را گرفتیم
کد خبر : 1719189
لینک کوتاه کپی شد.

کارکنان بهداشت اراک مقابل ستاد دانشگاه علوم پزشکی تجمع کردند. آن‌ها به پرداخت تنها ۵۰ درصدکارانه با فرمولی غیرشفاف و بی‌عدالتی آشکار در نحوه پرداخت‌ها معترض هستند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، روز گذشته، سه‌شنبه ۴ آذرماه، کارکنان بهداشت اراک مقابل ستاد دانشگاه علوم پزشکی تجمع کردند. آن‌ها به پرداخت تنها ۵۰درصدکارانه با فرمولی غیرشفاف و بی‌عدالتی آشکار در نحوه پرداخت‌ها معترض شدند.

این نیروها می‌گویند: از وعده‌های توخالی خسته شده‌ایم و تلاش برای رسیدن به خواسته‌هایم تا کنون به نتیجه نرسیده است. 

گفتنی است، سال‌هاست که پرستاران و کارکنان بهداشت به‌عدم دریافت دستمزدی متناسب با سبد حداقل‌های زندگی، فشار کار بالا، عدم اجرای صحیح قانون تعرفه‌گذاری خدمات و اضافه‌کاری‌های اجباری معترض هستند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات