اعتراض کارکنان بهداشت اراک: نصف کارانه را گرفتیم
به گزارش خبرنگار ایلنا، روز گذشته، سهشنبه ۴ آذرماه، کارکنان بهداشت اراک مقابل ستاد دانشگاه علوم پزشکی تجمع کردند. آنها به پرداخت تنها ۵۰درصدکارانه با فرمولی غیرشفاف و بیعدالتی آشکار در نحوه پرداختها معترض شدند.
این نیروها میگویند: از وعدههای توخالی خسته شدهایم و تلاش برای رسیدن به خواستههایم تا کنون به نتیجه نرسیده است.
گفتنی است، سالهاست که پرستاران و کارکنان بهداشت بهعدم دریافت دستمزدی متناسب با سبد حداقلهای زندگی، فشار کار بالا، عدم اجرای صحیح قانون تعرفهگذاری خدمات و اضافهکاریهای اجباری معترض هستند.