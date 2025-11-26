اعتراض کارکنان بهداشت اراک: نصف کارانه را گرفتیم

به گزارش خبرنگار ایلنا، روز گذشته، سه‌شنبه ۴ آذرماه، کارکنان بهداشت اراک مقابل ستاد دانشگاه علوم پزشکی تجمع کردند. آن‌ها به پرداخت تنها ۵۰درصدکارانه با فرمولی غیرشفاف و بی‌عدالتی آشکار در نحوه پرداخت‌ها معترض شدند.

این نیروها می‌گویند: از وعده‌های توخالی خسته شده‌ایم و تلاش برای رسیدن به خواسته‌هایم تا کنون به نتیجه نرسیده است.

گفتنی است، سال‌هاست که پرستاران و کارکنان بهداشت به‌عدم دریافت دستمزدی متناسب با سبد حداقل‌های زندگی، فشار کار بالا، عدم اجرای صحیح قانون تعرفه‌گذاری خدمات و اضافه‌کاری‌های اجباری معترض هستند.

