به گزارش ایلنا، بر اساس پیش‌بینی کارشناسان مبلغ عائله مندی وحق اولاد کارکنان دولت در سال ۱۴۰۵ باتوجه به افزایش حقوق و همچنین قانون جوانی جمعیت، احتمالاً به شرح زیر است:

کمک هزینه عائله مندی و حق اولاد موضوع بند (۴) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری برای شاغلان مشمول ماده (۱۶) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در سال ۱۴۰۵

کمک هزینه عائله مندی: ۳۱٫۵۱۰٫۳۱۳ریال

کمک هزینه اولاد: ۳۴٫۳۸۷٫۵۳۰ریال

