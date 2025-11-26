مبلغ عائله مندی وحق اولاد کارکنان دولت در سال ۱۴۰۵
مبلغ عائله مندی و حق اولاد کارکنان دولت در سال 1405 هنوز مشخص نشده اما براساس شرایط موجود پیشبینی های وجود دارد که به شرح زیر است.
به گزارش ایلنا، بر اساس پیشبینی کارشناسان مبلغ عائله مندی وحق اولاد کارکنان دولت در سال ۱۴۰۵ باتوجه به افزایش حقوق و همچنین قانون جوانی جمعیت، احتمالاً به شرح زیر است:
کمک هزینه عائله مندی و حق اولاد موضوع بند (۴) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری برای شاغلان مشمول ماده (۱۶) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در سال ۱۴۰۵
کمک هزینه عائله مندی: ۳۱٫۵۱۰٫۳۱۳ریال
کمک هزینه اولاد: ۳۴٫۳۸۷٫۵۳۰ریال