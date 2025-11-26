خبرگزاری کار ایران
جزئیات مذاکرات در مورد بیمه تکمیلی بازنشستگان/ با «آتیه‌سازان حافظ» قرارداد می‌بندند؟

کد خبر : 1719127
مذاکرات برای عقد قرارداد جدید بیمه تکمیلی بازنشستگان ادامه دارد.

«احمد پنجکی» عضو هیات مدیره کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی در ارتباط با قرارداد بیمه تکمیلی بازنشستگان گفت: هنوز مذاکرات ادامه دارد و توافق نهایی حاصل نشده است.

او با بیان اینکه  امروز صبح (پنجم آذر) همچنان در جلسه هستیم و گفتگوها ادامه دارد؛ افزود: احتمال اینکه امروز تا عصر توافق نهایی شود وجود دارد.

پنجکی، اخباری که در کانال‌ها و برخی رسانه‌ها در مورد نهایی شدن توافق بیمه تکمیلی بازنشستگان منتشر شده را تکذیب کرد و گفت: هنوز بحث بر سر جزئیات قرارداد جدید ادامه دارد.

گفتنی‌ست  به احتمال قریب به یقین، قرارداد جدید بیمه تکمیلی بازنشستگان و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی، مجدداً با آتیه‌سازان حافظ منعقد خواهد شد.  

