«احمد پنجکی» عضو هیات مدیره کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی در ارتباط با قرارداد بیمه تکمیلی بازنشستگان گفت: هنوز مذاکرات ادامه دارد و توافق نهایی حاصل نشده است.

او با بیان اینکه امروز صبح (پنجم آذر) همچنان در جلسه هستیم و گفتگوها ادامه دارد؛ افزود: احتمال اینکه امروز تا عصر توافق نهایی شود وجود دارد.

پنجکی، اخباری که در کانال‌ها و برخی رسانه‌ها در مورد نهایی شدن توافق بیمه تکمیلی بازنشستگان منتشر شده را تکذیب کرد و گفت: هنوز بحث بر سر جزئیات قرارداد جدید ادامه دارد.

گفتنی‌ست به احتمال قریب به یقین، قرارداد جدید بیمه تکمیلی بازنشستگان و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی، مجدداً با آتیه‌سازان حافظ منعقد خواهد شد.

