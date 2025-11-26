جزئیات مذاکرات در مورد بیمه تکمیلی بازنشستگان/ با «آتیهسازان حافظ» قرارداد میبندند؟
مذاکرات برای عقد قرارداد جدید بیمه تکمیلی بازنشستگان ادامه دارد.
«احمد پنجکی» عضو هیات مدیره کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی در ارتباط با قرارداد بیمه تکمیلی بازنشستگان گفت: هنوز مذاکرات ادامه دارد و توافق نهایی حاصل نشده است.
او با بیان اینکه امروز صبح (پنجم آذر) همچنان در جلسه هستیم و گفتگوها ادامه دارد؛ افزود: احتمال اینکه امروز تا عصر توافق نهایی شود وجود دارد.
پنجکی، اخباری که در کانالها و برخی رسانهها در مورد نهایی شدن توافق بیمه تکمیلی بازنشستگان منتشر شده را تکذیب کرد و گفت: هنوز بحث بر سر جزئیات قرارداد جدید ادامه دارد.
گفتنیست به احتمال قریب به یقین، قرارداد جدید بیمه تکمیلی بازنشستگان و مستمریبگیران تامین اجتماعی، مجدداً با آتیهسازان حافظ منعقد خواهد شد.