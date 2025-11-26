خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مرگ یک کارگر مزرعه دار در استخر کشاورزی/ غرق شدن ۹ کارگر در هفت‌ماه

مرگ یک کارگر مزرعه دار در استخر کشاورزی/ غرق شدن ۹ کارگر در هفت‌ماه
کد خبر : 1719091
لینک کوتاه کپی شد.

یک کارگر مزرعه دار بر اثر غرق شدن در استخر کشاورزی در منطقه گنج‌تپه همدان جان خود را از دست داد.

به گزارش ایلنا، یک کارگر مزرعه دار حین کار در حاشیه یک استخر ذخیره آب کشاورزی واقع در در منطقه گنج‌تپه، از توابع شهرستان بهار استان همدان، بر اثر سقوط در آب دچار حادثه شد و جان باخت. 

بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد که این کارگر حین تمیز کردن یک حوضچه آب کشاورزی به دلیل لغزندگی لبه بیرونی استخر به داخل آب سقوط می‌کند و دچار خفگی شده است اما علت اصلی این حادثه در دست بررسی است. 

این حادثه روز گذشته (۴ آذر ماه) برای یک کارگر حدود ۳۸ساله رخ داده است. 

بر اساس گزارش محمد مالمیر (مدیرکل پزشکی قانونی همدان)  ۹نفر در هفت‌ماهه سال جاری (۱۴۰۴) و هفت نفر در مدت مشابه سال گذشته در استان همدان بر اثر غرق‌شدن در استخر کشاورزی جان خود را از دست داده اند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات