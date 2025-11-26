به گزارش ایلنا، یک کارگر مزرعه دار حین کار در حاشیه یک استخر ذخیره آب کشاورزی واقع در در منطقه گنج‌تپه، از توابع شهرستان بهار استان همدان، بر اثر سقوط در آب دچار حادثه شد و جان باخت.

بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد که این کارگر حین تمیز کردن یک حوضچه آب کشاورزی به دلیل لغزندگی لبه بیرونی استخر به داخل آب سقوط می‌کند و دچار خفگی شده است اما علت اصلی این حادثه در دست بررسی است.

این حادثه روز گذشته (۴ آذر ماه) برای یک کارگر حدود ۳۸ساله رخ داده است.

بر اساس گزارش محمد مالمیر (مدیرکل پزشکی قانونی همدان) ۹نفر در هفت‌ماهه سال جاری (۱۴۰۴) و هفت نفر در مدت مشابه سال گذشته در استان همدان بر اثر غرق‌شدن در استخر کشاورزی جان خود را از دست داده اند.

