خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

برگزاری مراسم سوگواری شهادت حضرت زهرا(س) در خانه کارگر قائمشهر

برگزاری مراسم سوگواری شهادت حضرت زهرا(س) در خانه کارگر قائمشهر
کد خبر : 1718953
لینک کوتاه کپی شد.

مراسم سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) به میزبانی خانه کارگر تشکیلات قائمشهر برگزار شد.

به گزارش ایلنا، در مراسم سوگواری شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) در خانه کارگر قائم شهر جمعی از فعالان و تشکل‌های کارگری و بازنشستگان حضور داشته و برنامه‌های متعددی همچون نوحه و مرثیه سرایی برگزار شد. 

در این مراسم سخنرانان به ذکر مصایب اهل بیت (ع) پرداختند. عمران عباسی، نماینده مردم قائمشهر، جویبار؛ سیمرغ و سواد کوه و سواد کوه شمالی در سخنانی، حضرت فاطمه زهرا (س) را معلم بزرگ تاریخ بشریت توصیف کرد و گفت: پیروی از مکتب فاطمی، افتخاری برای پیروان آن حضرت و اهل بیت علیهم السلام است. 

وی افزود: بصیرت و عمل به تکلیف براساس تشخیص زمان از مهمترین شاخصه‌های حضرت صدیقه طاهره بود. 

این نماینده مجلس با قدردانی از خانه کارگر درزمینه حمایت از کار و تولید و جامعه کارگری تصریح کرد: هر زمانی که دربحث تصمیم گیری و قانون‌گذاری برای دفاع از حقوق کارگر و بازنشسته، لازم باشد کوتاهی نخواهم کرد. 

در ادامه این مراسم، نصرالله دریابیگی، دبیراجرایی خانه کارگر مازندران نیز ضمن تسلیت به مناسبت سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) گفت: این تشکیلات در ۴ دهه اخیر همواره التزام عملی خود به مکتب اهل بیت (ع) و ولایت فقیه را نشان داده است. 

وی با تاکید بر این مطلب که از ارکان نظام و قوای سه‌گانه انتظار داریم برای بهبود معیشت کارگران و بازنشستگان توجه ویژه‌ای داشته باشند، گفت: پیروی از مکتب اهل بیت نباید در حد حرف بماند و باید درعمل نیز آثارش دیده شود.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات