برگزاری مراسم سوگواری شهادت حضرت زهرا(س) در خانه کارگر قائمشهر

به گزارش ایلنا، در مراسم سوگواری شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) در خانه کارگر قائم شهر جمعی از فعالان و تشکل‌های کارگری و بازنشستگان حضور داشته و برنامه‌های متعددی همچون نوحه و مرثیه سرایی برگزار شد.

در این مراسم سخنرانان به ذکر مصایب اهل بیت (ع) پرداختند. عمران عباسی، نماینده مردم قائمشهر، جویبار؛ سیمرغ و سواد کوه و سواد کوه شمالی در سخنانی، حضرت فاطمه زهرا (س) را معلم بزرگ تاریخ بشریت توصیف کرد و گفت: پیروی از مکتب فاطمی، افتخاری برای پیروان آن حضرت و اهل بیت علیهم السلام است.

وی افزود: بصیرت و عمل به تکلیف براساس تشخیص زمان از مهمترین شاخصه‌های حضرت صدیقه طاهره بود.

این نماینده مجلس با قدردانی از خانه کارگر درزمینه حمایت از کار و تولید و جامعه کارگری تصریح کرد: هر زمانی که دربحث تصمیم گیری و قانون‌گذاری برای دفاع از حقوق کارگر و بازنشسته، لازم باشد کوتاهی نخواهم کرد.

در ادامه این مراسم، نصرالله دریابیگی، دبیراجرایی خانه کارگر مازندران نیز ضمن تسلیت به مناسبت سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) گفت: این تشکیلات در ۴ دهه اخیر همواره التزام عملی خود به مکتب اهل بیت (ع) و ولایت فقیه را نشان داده است.

وی با تاکید بر این مطلب که از ارکان نظام و قوای سه‌گانه انتظار داریم برای بهبود معیشت کارگران و بازنشستگان توجه ویژه‌ای داشته باشند، گفت: پیروی از مکتب اهل بیت نباید در حد حرف بماند و باید درعمل نیز آثارش دیده شود.

