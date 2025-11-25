برگزاری مراسم سوگواری شهادت حضرت زهرا(س) در خانه کارگر قائمشهر
مراسم سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) به میزبانی خانه کارگر تشکیلات قائمشهر برگزار شد.
به گزارش ایلنا، در مراسم سوگواری شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) در خانه کارگر قائم شهر جمعی از فعالان و تشکلهای کارگری و بازنشستگان حضور داشته و برنامههای متعددی همچون نوحه و مرثیه سرایی برگزار شد.
در این مراسم سخنرانان به ذکر مصایب اهل بیت (ع) پرداختند. عمران عباسی، نماینده مردم قائمشهر، جویبار؛ سیمرغ و سواد کوه و سواد کوه شمالی در سخنانی، حضرت فاطمه زهرا (س) را معلم بزرگ تاریخ بشریت توصیف کرد و گفت: پیروی از مکتب فاطمی، افتخاری برای پیروان آن حضرت و اهل بیت علیهم السلام است.
وی افزود: بصیرت و عمل به تکلیف براساس تشخیص زمان از مهمترین شاخصههای حضرت صدیقه طاهره بود.
این نماینده مجلس با قدردانی از خانه کارگر درزمینه حمایت از کار و تولید و جامعه کارگری تصریح کرد: هر زمانی که دربحث تصمیم گیری و قانونگذاری برای دفاع از حقوق کارگر و بازنشسته، لازم باشد کوتاهی نخواهم کرد.
در ادامه این مراسم، نصرالله دریابیگی، دبیراجرایی خانه کارگر مازندران نیز ضمن تسلیت به مناسبت سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) گفت: این تشکیلات در ۴ دهه اخیر همواره التزام عملی خود به مکتب اهل بیت (ع) و ولایت فقیه را نشان داده است.
وی با تاکید بر این مطلب که از ارکان نظام و قوای سهگانه انتظار داریم برای بهبود معیشت کارگران و بازنشستگان توجه ویژهای داشته باشند، گفت: پیروی از مکتب اهل بیت نباید در حد حرف بماند و باید درعمل نیز آثارش دیده شود.