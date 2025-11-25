به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان، آیین رونمایی از هفت طرح اشتغال‌زایی استان خوزستان به مناسبت هفته جهانی کارآفرینی، با حضور مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان، رئیس اتاق تعاون استان، رئیس انجمن کارآفرینی خوزستان، دبیر کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایی استان و جمعی از کارآفرینان مطرح ملی و استانی در سالن جلسات ساختمان شهید نیکبخت برگزار شد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان ضمن تشریح برنامه‌های این اداره کل در هفته جهانی کارآفرینی اظهار کرد: از ۲۶ آبان تا ۲ آذرماه که به عنوان هفته جهانی کارآفرینی در سراسر دنیا گرامی داشته می‌شود، ما نیز در استان خوزستان با توجه به روزشمار تعیین‌شده، مجموعه‌ای از برنامه‌های گسترده را در سطح شهرستان‌های استان برگزار کردیم. در این هفته، بازدید از طرح‌های کارآفرینی در نقاط مختلف استان صورت گرفت و همچنین دوره‌های آموزشی کارآفرینی، بازاریابی و فروش ویژه کارآفرینان جوان و نوجوان برگزار شد. اجرای دوره‌های مشاوره کارآفرینی نیز با هدف افزایش توانمندی فعالان این حوزه در دستور کار قرار داشت.

وی افزود: یکی از موضوعات مهمی که به‌تازگی در سطح کشور به آن توجه ویژه شده، اتصال کسب‌وکارهای کوچک به کارگاه‌ها و بنگاه‌های بزرگ است. در هفته جهانی کارآفرینی در خوزستان نیز به این موضوع نگاه ویژه‌ای شد. امروز در نشستی که با حضور کارآفرینان برتر استان، مدیران مراکز مشاوره کارآفرینی و مشاوره شغلی برگزار کردیم، هدف اصلی ما ایجاد هم‌افزایی میان بخش دولتی، خصوصی و تعاونی برای تقویت جریان کارآفرینی و بهبود فضای کسب‌وکار استان بود؛ اقدامی که آثار آن در افزایش اشتغال و کاهش نرخ بیکاری در استان نمایان خواهد شد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان با اشاره به رونمایی از طرح‌های جدید در این مراسم گفت: در این برنامه، از هفت طرح اشتغال‌زایی و کارآفرینی رونمایی شد که دو طرح به صورت پلتفرم‌ها و سامانه‌های اینترنتی طراحی شده‌اند و مأموریت آن‌ها ایجاد بستر مناسب برای کسب‌وکارهای خانگی، بازارسازی و فروش محصولات به‌ویژه محصولات تولیدی روستاهاست.

وی ادامه داد: طرح همت نیز با هدف تبدیل کارجو به کارآفرین طراحی شده و به‌صورت آزمایشی در چند شهرستان اجرا شده است. برنامه‌ریزی شده این طرح با استفاده از ظرفیت مدارس و مساجد در سطح تمام شهرستان‌های استان توسعه یابد تا زمینه پرورش روحیه کارآفرینی در نوجوانان و کودکان از سنین پایین فراهم شود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان با اشاره به طرح‌های حمایتی دیگر بیان کرد: سه طرح دیگر نیز با هدف اتصال کارآفرینان کوچک به سرمایه‌گذاران بزرگ و بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی و دولتی مورد رونمایی قرار گرفت. همچنین بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، محصولات تولیدی استان از طریق این سکوها با تخفیف ویژه و به‌صورت مستقیم در اختیار کارگران و کارمندان قرار خواهد گرفت که این اقدام نیز به رونق تولید استان کمک شایانی خواهد کرد.

همچنین در این آیین، کارآفرینان حاضر در مراسم طی سخنانی دیدگاه‌ها، دغدغه‌ها و پیشنهادهای خود را در زمینه توسعه فضای کسب‌وکار، حمایت از استارت‌آپ‌ها و نیازهای زیست‌بوم کارآفرینی استان مطرح کردند.

گفتنی است، اپلیکیشن سلامت سالمندی (آسام‌اَپ)، اپلیکیشن خانه‌گردون با محوریت توسعه روستایی و مشاغل خانگی، طرح اشتغال و کارآفرینی «همت فارابی» و همچنین طرح «کارآفرین‌یار» ویژه حمایت مالی و پشتیبانی از استارت‌آپ‌های فناور چهار طرح رونمایی‌شده در این آیین بودند.

انتهای پیام/