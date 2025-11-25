صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و کشاورزان اعلام کرد:
دوره آموزشی برای کارگزاران صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و کشاورزان
دوره آموزشی ویژه مدیران و کارشناسان استانی و کارگزاران صندوق با هدف ارتقای مهارتهای تخصصی و استانداردسازی خدمات، با همکاری معاونت بیمهای و هماهنگی امور استانها و به میزبانی دانشگاه خوارزمی برگزار شد.
به گزارش ایلنا، دوره آموزشی تخصصی مدیران و کارشناسان استانی و کارگزاران صندوق با حضور کارشناسان معاونت بیمهای و هماهنگی امور استانها و با همکاری دانشگاه خوارزمی، در محل این دانشگاه برگزار میشود.
این دوره با هدف توانمندسازی شبکه کارگزاری و ارتقای کیفیت ارائه خدمات بیمهای به جامعه هدف طراحی شده و طی آن، سرفصلهای کاربردی شامل دستورالعملهای جدید بیمهای، فرآیندهای بهروز ثبتنام و رسیدگی به پروندهها، نحوه تعامل مؤثر با بیمهشدگان و استانداردهای جدید پاسخگویی تشریح شد.
در این دوره آموزشی فؤاد محمدی، مدیر صندوق استان البرز و کارشناسان معاونت بیمهای به ارائه آموزشهای فنی و تخصصی پرداختند و ضمن تشریح الزامات جدید، به سؤالات استانها درباره چالشهای اجرایی پاسخ دادند.
گفتنی است این دوره بخشی از برنامههای سالانه صندوق برای بهبود کیفیت خدمات و افزایش رضایتمندی بیمهشدگان قلمداد می شود و شرکتکنندگان نیز بر ضرورت استمرار چنین برنامههای آموزشی تأکید کردند.