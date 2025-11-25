بیانیه کارگران شرکتی خطاب به نمایندگان مجلس: طرح ساماندهی را تعیین تکلیف کنید
جمعی از کارگران شرکتی نهادهای مختلف خطاب به نمایندگان مجلس، پیرامون طرح ساماندهی کارکنان دولت بیانیهای صادر کردند.
به گزارش ایلنا، جمعی از کارگران شرکتی در بیانیهای خطاب به نمایندگان مجلس، خواستار تعیین تکلیف طرح ساماندهی کارکنان دولت و حذف پیمانکاران نیروی انسانی شدند.
در این بیانیه خطاب به نمایندگان مجلس دوازدهم آمده است:
«ما، کارگران شریف و پرتلاش شرکتی سراسر کشور، امروز ایستادهایم تا صدای مظلومیت و بلاتکلیفی صدها هزار خانواده را به گوش شما برسانیم. طرح ساماندهی کارکنان دولت، که با رأی قاطع بالای ۹۰ درصد شما نمایندگان محترم تصویب شد، ما را پس از سالها امید و انتظار، در آستانه عدالت و امنیت شغلی قرار داد؛ اما این امید، امروز زیر سایه سنگین اختلافات نهادی و تعللهای اداری، به تلخترین ناامیدی تبدیل شده است.
پیام ما این است؛ مجلس «در رأس امور» است؛ به رأی خود بازگردید! شما، بهعنوان نمایندگان ملت، با تکیه بر گزارش کمیسیونهای تخصصی مبنی بر تأمین بار مالی و نیاز دستگاهها، به حذف پیمانکاران رأی دادید. امروز، ما از شما میپرسیم: چگونه طرحی با چنین پشتوانه قوی مردمی و نمایندگی، در مواجهه با ورود مشکوک نهادهای ناظر و بهانههای تکراری عدم تأمین بار مالی، زمینگیر شده است؟
چرا باید سرنوشت صدها هزار نیروی متخصص و باتجربه، بین نهادهای تصمیمگیر، سرگردان بماند؟ ما هرگونه راهکار موقت و نیمبند، نظیر «واریز مستقیم حقوق» را که توپ بلاتکلیفی را از زمین شما به زمین دولت میاندازد، قاطعانه رد میکنیم. واریز مستقیم، تنها تداوم وضعیت شرکتی با نامی جدید و به دور از امنیت شغلی و مزایای قانونی است.».
در بخشی دیگر از این بیانیه آمده است:
«این تعلل و بازی با سرنوشت ما، تنها یک مشکل کارگری نیست؛ این یک تهدید جدی برای پیکره اقتصاد کشور است؛ ناامیدی شدید کارگر، به طور مستقیم، انگیزه و بهرهوری را کاهش داده و راندمان کاری در دستگاههای دولتی را بهشدت تنزل میدهد.
تزریق پیمانکاران واسط به بدنه دولت، سالانه میلیاردها تومان از بیتالمال را بابت سهمخواهیهای ناعادلانه، به هدر میدهد؛ هزینهای که با حذف آنها، به نفع تولید و خدمات باز میگردد. سلب اعتماد ما بهعنوان نیروی مولد کشور از نهاد قانونگذار، هزینهای غیرقابل جبران بر ساختار اجتماعی و اقتصادی تحمیل میکند.
ما به نمایندگی از تمامی کارگران شرکتی، قاطعانه اعلام میکنیم: اصرار ما بر طرح اولیه مجلس و حذف کامل شرکتهای واسط تأمین نیرو است. ما خواستار تبدیل وضعیت عادلانه هستیم تا امنیت شغلی ما برای همیشه تثبیت شود.
مجلس محترم! تکلیف ما را یک بار برای همیشه مشخص کنید. ما منتظر اقدام قاطع شما هستیم».