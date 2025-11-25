جلساتی برای تمدید بیمه تکمیلی بازنشستگان تأمین اجتماعی/ نگرانی ۵ میلیون نفر

نصرالله دریابیگی (دبیر اجرایی خانه کارگر استان مازندران) درباره وضعیت تمدید بیمه تکمیلی بازنشستگان تأمین اجتماعی به ایلنا گفت: از سال گذشته، موضوع تمدید قرارداد بیمه تکمیلی درمان بازنشستگان به بحثی چالش‌برانگیز تبدیل شده است.

بر اساس اخبار واصله، صبح امروز سه‌شنبه (۴ آذر) جلسه‌ای برای تعیین وضعیت این قرارداد برگزار خواهد شد.

نایب‌رئیس کانون عالی بازنشستگان تأمین اجتماعی نیز با ابراز امیدواری نسبت به نهایی شدن مذاکرات تصریح کرد: قرارداد بیمه تکمیلی درمان بازنشستگان طی ۱۳ سال گذشته روندی مطلوب داشته، اما ناترازی‌های مالی سازمان تأمین اجتماعی در دو سال اخیر و مشکلات مربوط به پرداخت مطالبات شرکت بیمه آتیه‌سازان حافظ، نگرانی جدی برای حداقل ۵ میلیون بازنشسته‌ای ایجاد کرده که اغلب حداقل‌بگیر هستند.

دریابیگی با اشاره به اینکه مسئولان تأمین اجتماعی بر اساس قانون الزام موظف‌اند خدمات درمانی را به‌صورت رایگان در اختیار بیمه‌شدگان قرار دهند، افزود: بازنشستگان شریف طی سال‌های گذشته هزینه‌های سنگین درمان را از جیب پرداخت کرده‌اند و به امید دریافت خسارات درمانی مانده‌اند؛ در حالی که به دلیل مشکلات مالی سازمان تأمین اجتماعی ناشی از عدم اجرای قانون توسط دولت، ماه‌هاست هزینه‌های درمانی آنان پرداخت نشده است.

وی تأکید کرد: انتظار داریم سازمان تأمین اجتماعی به وظایف قانونی خود در قبال بازنشستگان کارگری عمل کرده و اجرای قانون الزام درمان رایگان را در اولویت برنامه‌های خود قرار دهد. همچنین دولت و مجلس باید نسبت به مشکلات این قشر شریف واکنش نشان داده و نظارت خود را تقویت کنند.

این عضو کانون عالی بازنشستگان تأمین اجتماعی با بیان اینکه در کوتاه‌مدت بهترین راهکار، بهره‌گیری از ظرفیت‌های بخش خصوصی است، افزود: زیرساخت‌های لازم برای اجرای درمان رایگانِ مصرح در قانون الزام در بسیاری از نقاط کشور فراهم نیست و لازم است در برنامه‌ریزی‌های بلندمدت تدابیر لازم برای تحقق این هدف اتخاذ شود.

انتهای پیام/