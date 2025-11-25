خبرگزاری کار ایران
واکنش یک نماینده مجلس: بیمه تکمیلی بازنشستگان کارگری برقرار شود

عضو کمیسیون صنایع و معادن از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواست تا با توجه به پایان قرارداد بیمه تکمیلی درمان بازنشستگان، سازمان تأمین اجتماعی را مکلف به رسیدگی سریع به این موضوع کند.

به گزارش ایلنا،  علی حدادی، نماینده مردم ساوجبلاغ، نظرآباد و طالقان در مجلس شورای اسلامی، در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: با توجه به پایان یافتن قرارداد بیمه تکمیلی درمان بازنشستگان تأمین اجتماعی، از آقای میدری  وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌خواهم سازمان تأمین اجتماعی را مکلف به رسیدگی فوری به این موضوع مهم کند. سلامت و درمان جامعه کارگری و بازنشستگان عزیز نباید دچار وقفه شود.

گفتنی‌ست قطع موقت بیمه تکمیلی بازنشستگان کارگری در روزهای اخیر، واکنش‌های بسیاری برانگیخته است. 

 

علت انحراف ستون فقرات