واکنش یک نماینده مجلس: بیمه تکمیلی بازنشستگان کارگری برقرار شود

به گزارش ایلنا، علی حدادی، نماینده مردم ساوجبلاغ، نظرآباد و طالقان در مجلس شورای اسلامی، در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: با توجه به پایان یافتن قرارداد بیمه تکمیلی درمان بازنشستگان تأمین اجتماعی، از آقای میدری وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌خواهم سازمان تأمین اجتماعی را مکلف به رسیدگی فوری به این موضوع مهم کند. سلامت و درمان جامعه کارگری و بازنشستگان عزیز نباید دچار وقفه شود.

گفتنی‌ست قطع موقت بیمه تکمیلی بازنشستگان کارگری در روزهای اخیر، واکنش‌های بسیاری برانگیخته است.

انتهای پیام/