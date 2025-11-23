خبرگزاری کار ایران
اعتراض بازنشستگان فولاد اصفهان به ادغام /همسان‌سازی اجرا نشد

جمعی از بازنشستگان صندوق بازنشستگی فولاد در اصفهان در اعتراض به انتقال این صندوق به صندوق بازنشستگی کشوری، مقابل ساختمان استانداری تجمع کردند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، جمعی از بازنشستگان صندوق بازنشستگی فولاد اصفهان، صبح امروز یکشنبه (۲ آذرماه) در اعتراض به انتقال صندوق فولاد به صندوق بازنشستگی کشوری و عدم اجرای کامل همسان‌سازی حقوق، مقابل ساختمان استانداری تجمع کردند. 

این تجمع اعتراضی در انتقاد به غیر قانونی بودن ادغام صندوق بازنشستگی فولاد در صندوق بازنشستگی کشوری و در عین حال تداوم مشکلات معیشتی ناشی از عدم اجرای کامل همسان‌سازی و عدم رسیدگی به وضعیت درمانی بازنشستگان برگزار شده است.

 

