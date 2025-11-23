خبرگزاری کار ایران
تجمع بازنشستگان کارگری در استان‌های مختلف/ سطح زندگی ما افول کرده است

بازنشستگان تامین اجتماعی در چند شهر از جمله تهران و رشت، تجمع اعتراضی برگزار کردند.

بازنشستگان تامین اجتماعی در تماس با خبرنگار ایلنا، از تجمع امروز (دوم آذر) در چند شهر از جمله تهران، رشت و شوش خبر دادند.

بازنشستگان که در تهران مقابل سازمان تامین اجتماعی و در استان‌های دیگر مقابل ادارات محلی حاضر شده‌اند، خواستار توجه به معیشت خود و برخورداری از مستمری عادلانه و بالاتر از خط فقر شدند و اعلام کردند: سطح زندگی ما به شدت افول کرده است.

در عین حال، بازنشستگان شهر کارگری شوش، خواستار تکمیل ساخت و تجهیز یک بیمارستان ملکی تامین اجتماعی در این شهر شدند؛ آن‌ها می‌گویند: برای درمان رایگان باید به اهواز سفر کنیم که کاری سخت و پرهزینه است. 

