به گزارش خبرنگار ایلنا به نقل از رسانه‌های اروپایی، شبکه حمل‌ونقل ریلی بلژیک (SNCB) از شب گذشته وارد یک اعتصاب سراسری سه روزه شد. این اقدام اعتراضی که با فراخوان مشترک بزرگترین فدراسیون‌های کارگری این کشور سازماندهی شده است، تا پایان روز سه‌شنبه ادامه خواهد داشت و پیش‌بینی می‌شود بخش عمده‌ای از سفرهای ریلی در این کشور را فلج کند.

این اعتصاب گسترده در اعتراض به سیاست‌های اقتصادی دولت فدرال بلژیک صورت گرفته است. اتحادیه‌های کارگری بزرگ شامل «فدراسیون عمومی کارگران بلژیک» (FGTB) و «کنفدراسیون اتحادیه‌های مسیحی» (CSC) اعلام کرده‌اند که دولت با در پیش گرفتن سیاست‌های ریاضتی، در حال «تخریب اجتماعی» است.

مطالبات کارگران چیست؟

نمایندگان کارگران اعلام کرده‌اند که این اعتصاب واکنشی به طرح‌های دولت برای کاهش بودجه خدمات عمومی، توقف افزایش دستمزدها وعدم امنیت شغلی است. اتحادیه مستقل لوکوموتیورانان (SACT) نیز که به این اعتصاب پیوسته، در بیانیه‌ای دولت را به داشتن «رویکردی بسته و اقتدارگرا» و «امتناع از گفتگوی واقعی با نمایندگان نیروی کار» متهم کرده است.

سخنگوی یکی از اتحادیه‌های اصلی راه‌آهن در گفتگو با رسانه‌ها تأکید کرد: «ما چاره‌ای جز این نداشتیم. امتناع دولت از مذاکره، کارگران را به سمت این توقف کاری ۷۲ساعته سوق داده است. ما خواهان دستمزد عادلانه، شرایط کاری بهتر و توقف کاهش بودجه حمل‌ونقل عمومی هستیم.»

این اعتصاب درست در آستانه فصل تعطیلات و در شرایطی برگزار می‌شود که اتحادیه‌ها هشدار داده‌اند در صورت‌عدم پاسخگویی دولت به مطالبات صنفی، ممکن است اعتراضات در هفته‌های آینده تشدید شود.

شرکت ملی راه‌آهن بلژیک هشدار داده است که در طول این سه روز، ترافیک ریلی به شدت مختل خواهد شد و از مسافران خواسته تا برنامه‌های سفر خود را تغییر دهند.

