یک معدن زرند به دنبال مرگ یک راننده صنعتی پلمب شد +جزئیات

در پی فوت یک کارگر در یکی از واحدهای معدنی شهرستان زرند، دادستان شهرستان زرند دستور پلمب فوری کارگاه حادثه‌ خیز را صادر کرد.

به گزارش ایلنا، رضا یعقوبی (دادستان شهرستان زرند)در جلسه فوق‌العاده کارگروه پیشگیری از وقوع جرم شهرستان که با بررسی وضعیت ایمنی این واحد صنعتی برگزار شد، افزود: مطابق بررسی کارشناسان اداره کار، حادثه فوت یک کارگر راننده ماشین آلات صنعتی به دلیل سهل‌انگاری کارفرما در رعایت الزامات ایمنی رخ داده و ادامه فعالیت بدون اصلاح نواقص، جان سایر کارگران را در معرض خطر جدی قرار می‌داد. 

دادستان زرند با بیان صدور دستور پلمب این واحد ناایمن تصریح کرد: مطابق ماده ۱۰۵ قانون کار، در صورت تهدید سلامت نیروی انسانی، دادستان اختیار دارد دستور تعطیلی و پلمب کارگاه را صادر کند و واحد موردنظر تا رفع کامل نواقص و تأیید مراجع ذی‌صلاح پلمب خواهد ماند. 

وی با اشاره به دغدغه کارگران درباره پرداخت حقوق در ایام تعطیلی کارگاه گفت: باتوجه‌به تبصره ۲ ماده ۱۰۵ قانون کار، کارفرما موظف است در طول تعطیلی، حقوق و مزایای قانونی کارگران را بدون وقفه پرداخت کند و به اداره کار مأموریت داده شده که روند اجرای این تکلیف را ارزیابی نماید تا کوچک‌ترین خللی در پرداخت حقوق نیروی کار به وجود نیاید. 

این مقام قضایی تأکید کرد: این واحد صنعتی به اخطارهای قبلی اداره کار بی‌توجه بوده است، هدف از این اقدام توقف تولید یا ایجاد مانع برای تولیدکنندگان نیست، بلکه افزایش ایمنی محیط کار، پیشگیری از وقوع حوادث مشابه و ایجاد بازدارندگی برای سایر واحدهای صنعتی ناایمن مدنظر است، به‌طورقطع هر واحدی که سلامت کارکنان خود را جدی نگیرد، با اقدامات قانونی بازدارنده مواجه خواهد شد.

 

