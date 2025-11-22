به گزارش خبرنگار ایلنا، براساس اطلاعات منابع کارگری در شهرستان قروه، یک حادثه منجر به فوت روز گذشته (۳۰ آبان ماه) برای یکی از کارگران شاغل در کارخانه «تصفیه روغن» قروه واقع در شهرک صنعتی «آونگان» اتفاق افتاد.

کارگر متوفی «یدالله قادریان» با حدود ۴۰سال سن، اهل شهرستان قروه در استان کردستان است و علت مرگ وی هم بر اساس گفته‌های منابع کارگری، سقوط در مخزن تصفیه روغن به عمق حدود ۵ متر حین کار در کارخانه بوده که پیش از رسیدن گروهای امداد و نجات جان خود را از دست داده است.

دلیل و جزئیات حادثه هنوز مشخص نیست و مسئولان قضایی و بازرسی اداره کار پیگیر جزئیات این حادثه و پیدا کردن مقصر احتمالی هستند.

دهم مرداد ماه سال جاری نیز در حادثه ای مشابه یک کارگر کارخانه آسفالت به نام «رمضان کریمی» با حدود ۵۰ سال سن، اهل شهرستان قروه، در اثر سقوط در مخزن قیر مذاب به عمق ۵ متر جان خودرا از دست داد.

