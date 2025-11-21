«عباس صوفی» نماینده همدان درباره بیمه رانندگان تاکسی‌های اینترنتی به خبرنگار ایلنا گفت: مجلس اکنون در حال تلاش است تا تکلیف بیمه در حوزه حمل‌ونقل عمومی روشن شود و بعد از طرح اولیه با اتفاق نظر نمایندگان ، موضوع رانندگان پلتفرم‌ها هم به طرح اضافه شد.

وی افزود: اینکه چه مقدار از مسئولیت بر عهده اسنپ، چه مقدار بر عهده دولت و چه مقدار بر عهده سایر مجموعه‌هاست، بحثی جداگانه است.

او افزود: رانندگانی که امروز در حوزه حمل‌ونقل عمومی چه بین‌شهری و چه درون‌شهری فعالیت می‌کنند، باید وضعیت بیمه‌شان مشخص شود. کمیسیون عمران نیز با جدیت و اصرار فراوان پیگیر این مسئله است تا تکلیف تمامی رانندگان روشن شود.

وی افزود: این موضوع تنها مربوط به رانندگان نیست؛ بلکه در مورد کارگران ساختمانی و حتی کارگران عادی نیز صدق می‌کند. به هر حال هر فردی که در این کشور شغلی دارد، باید از نظر بیمه وضعیت مشخص و شفافی داشته باشد. به نظر من تعیین تکلیف بیمه امری ضروری است.

صوفی گفت: شخصاً موافقم که وضعیت بیمه رانندگان اسنپ تعیین تکلیف شود. بسیاری از افرادی که اکنون در صف کار و فعالیت هستند، خودشان بیمه دارند و این شغل برایشان شغل دوم محسوب می‌شود؛ لذا بار مالی چندانی ایجاد نخواهد کرد. اما به‌هرحال این مسئله لازم و مهم است و ما در خدمت پاسخ به مطالبات و خواسته مردم هستیم.

نماینده همدان با انتقاد از تلاش عده ای برای القای ابهام یا ناکارآمدی نسبت به طرح مجلس گفت: بعضی موضوعاتی که مطرح می‌شود مربوط به جزییات بسیار اجرایی و فنی است در حالی که ابتدا باید قانون مصوب شود و سپس آئین نامه و راهکارهای اجرایی، از جمله ایجاد سامانه ثبت نام، طراحی شود.

