روح الله محمدی (رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی شهرستان بندرگز) در تماس با خبرنگار ایلنا، از بروز حادثه برای یک کارگر ساختمانی خبر داد.

او گفت: ظهر روز گذشته (چهارشنبه بیست و هشتم آبان) در شهر درگز، برخورد میلگرد به چشم یک کارگر ساختمانی، منجر به مصدومیت کارگر شد؛ در این حادثه، چشم کارگر آسیب جدی دید؛ کارگر به مرکز استان (گرگان) اعزام شد؛ پزشکان اعلام کرده‌اند که چشم سمت چپ کارگر باید تخلیه شود. در نهایت این کارگر را به تهران اعزام کردند.

محمدی با بیان اینکه «تاسف بار این است که کارگر مصدوم، بیمه تامین اجتماعی نیست» ادامه داد: بساز و بفروش و سرمایه دار ساختمان می‌سازد و سود می‌کند؛ تامین اجتماعی پول را از این سازنده می‌گیرد ولی کارگری که اینهمه زحمت می‌کشد تا ساختمان بالا برود، بیمه نیست؛ این کارگر درگزی با ۳۴ سال سن، به احتمال زیاد، یک چشم خود را از دست می‌دهد. تکلیف این کارگر چیست؟

این فعال صنفی تصریح کرد: چرا وقتی دیگران میلیاردها تومان سود می‌کنند، این کارگر برای روزی ۷۰۰ هزار تومان دستمزد، یک چشمش را از دست بدهد؛ چرا تامین اجتماعی این کارگران زحمتکش را بیمه نمی‌کند؛ چرا وزارت کار به وظایف خود در مورد تامین ایمنی کارگاه‌های ساختمانی و بازدید مستمر از این کارگاه‌ها عمل نمی‌کند؟ چرا کارگاه‌های ناایمن پلمب نمی‌شوند؟

به گفته او، علاوه بر همه اینها، وزارت کار در بحث آموزش ایمنی برای کارگران و کارفرمایان نیز کوتاهی می‌کند.

رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی شهرستان بندرگز تاکید کرد: به خاطر سود یک عده خاص، با جان کارگر بازی می‌شود؛ سازنده کمترین تجهیزات ایمنی را در اختیار کارگران می‌گذارد و به هیچ نهادی هم پاسخگو نیست. جان کارگران ساختمانی برای این سیستم بی‌ارزش است.

محمدی در پایان افزود: کارگر درگزی در حال حاضر در بیمارستانی در تهران بستری است؛ اگر یک چشم این کارگر تخلیه شود، چه کسی قرار است تاوان آن را بپردازد؛ این کارگر حتی بیمه ندارد که بتواند از کارافتادگی بگیرد؛ این آسیب‌ها چطور قرار است جبران شود؟ آیا تامین اجتماعی پاسخگوست؟

