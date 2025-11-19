تجمع کارگران رسمی فلات قاره منطقه بهرگان

به گزارش خبرنگار ایلنا، امروز چهارشنبه ۲۸ آبان، کارگران رسمی فلات قاره منطقه بهرگان در اعتراض به‌ عدم توجه به مطالبات خود تجمع کردند.

مطالبات این کارگران عبارت است از اصلاح حقوق حداقلی کارکنان، حذف کامل سقف حقوق پرسنل عملیاتی، حذف سقف سنوات بازنشستگی، شفافیت محاسبات مالیاتی و عودت مالیات‌های مازاد اخذ شده طبق قوانین موجود، اجرای کامل ماده ۱۰ و پرداخت کامل بک پی آن، استقلال کامل صندوق بازنشستگی نفت و حذف تفکیک مشاغل عملیاتی به تخصصی و پشتیبانی.

انتهای پیام/