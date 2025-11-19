خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تجمع کارگران رسمی فلات قاره منطقه بهرگان

تجمع کارگران رسمی فلات قاره منطقه بهرگان
کد خبر : 1716319
لینک کوتاه کپی شد.

کارگران رسمی فلات قاره منطقه بهرگان در اعتراض به‌عدم توجه به مطالبات خود تجمع کردند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، امروز چهارشنبه ۲۸ آبان، کارگران رسمی فلات قاره منطقه بهرگان در اعتراض به‌ عدم توجه به مطالبات خود تجمع کردند. 

مطالبات این کارگران عبارت است از  اصلاح حقوق حداقلی کارکنان، حذف کامل سقف حقوق پرسنل عملیاتی، حذف سقف سنوات بازنشستگی، شفافیت محاسبات مالیاتی و عودت مالیات‌های مازاد اخذ شده طبق قوانین موجود، اجرای کامل ماده ۱۰ و پرداخت کامل بک پی آن، استقلال کامل صندوق بازنشستگی نفت و حذف تفکیک مشاغل عملیاتی به تخصصی و پشتیبانی.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب