آغاز ثبت‌ نام وام ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومانی بازنشستگان نفت +لینک

ثبت‌ نام وام ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومانی بازنشستگان نفت آغاز شده است.

به گزارش ایلنا، ثبت‌نام بازنشستگان صنعت نفت برای دریافت وام ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومانی آغاز شد؛ در مرحله نخست مشمولان با مستمری تا سقف پایه ۳۷ میلیون تومان از سوی سامانه الکترونیکی سما پذیرش می‌شوند و سایر افراد در نوبت‌های بعدی امکان ثبت درخواست خواهند داشت. 

صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت در راستای ارتقای خدمات رفاهی و توانمندسازی بازنشستگان، طرح «وام رفاه» را آغاز کرد. این وام با مبلغی بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان ویژه بازنشستگان و بازماندگان همسر در نظر گرفته شده است. در مرحله نخست، کسانی مشمول این طرح می‌شوند که میزان مستمری و مقرری آنان تا سقف پایه مستمری ۳۷ میلیون تومان باشد و برای سایر افراد نیز در نوبت‌های بعدی زمینه ثبت درخواست فراهم خواهد شد. این طرح به شکلی برنامه‌ریزی شده است تا همه متقاضیان بتوانند از آن استفاده کنند بنابراین نوبت‌بندی در ارائه صرفا برای کمک بیشتر به همکاران با مستمری پایین‌تر است. 

این گزارش اعلام کرده است که سود بازپرداخت این وام ۴ درصد است. 

پیش از آغاز ثبت‌نام، ضروری است بازنشستگان و بازماندگان همسر، نشانی و کد پستی خود را در سامانه سما بازبینی کنند و در صورت نیاز به تکمیل یا تغییر، آن را اصلاح و کامل نمایند چنانچه در زمینه اصلاح نشانی، مشکلی مشاهده شد کارشناسان دفاتر نمایندگی صندوق‌ها که نشانی آن‌ها اینجا قرار دارد همکاری و راهنمای لازم را ارائه خواهند کرد. 

