آیین نامه انتخاب اعضای مراجع حل اختلاف بررسی شد/ کارگروهی برای اصلاح عناوین شغلی

کد خبر : 1716221
نشست ۳۳۷ شورای عالی کار با حضور «پروانه رضایی» معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، «مصطفی سالاری» مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، «شرکای اجتماعی» نمایندگان کارگری و کارفرمایی برگزار شد.

به گزارش ایلنا به نقل از مرکز روابط عمومی و امور بین الملل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در این نشست پیش‌نویس آیین نامه انتخاب اعضای مراجع حل اختلاف کار، با اصلاحات و پیشنهادات ارائه شده شورای عالی کار مورد تایید اعضا حاضر در جلسه قرار گرفت. 

براساس آخرین مصوبه این نشست مقرر شد، یک کارگروه برای بررسی اصلاح عناوین شغلی تشکیل شود. 

این کارگروه پس از تهیه پیش نویس، طرح نهایی خود را جهت بررسی و تصویب جزئیات به شورای عالی کار ارائه خواهد داد.

 

انتهای پیام/
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
