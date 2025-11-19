آیین نامه انتخاب اعضای مراجع حل اختلاف بررسی شد/ کارگروهی برای اصلاح عناوین شغلی

به گزارش ایلنا به نقل از مرکز روابط عمومی و امور بین الملل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در این نشست پیش‌نویس آیین نامه انتخاب اعضای مراجع حل اختلاف کار، با اصلاحات و پیشنهادات ارائه شده شورای عالی کار مورد تایید اعضا حاضر در جلسه قرار گرفت.

براساس آخرین مصوبه این نشست مقرر شد، یک کارگروه برای بررسی اصلاح عناوین شغلی تشکیل شود.

این کارگروه پس از تهیه پیش نویس، طرح نهایی خود را جهت بررسی و تصویب جزئیات به شورای عالی کار ارائه خواهد داد.

