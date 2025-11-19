در ستاد بزرگداشت سالروز تصویب قانون کار در آذربایجان شرقی مطرح شد؛
مشکلات کارگران سخت و زیانآور/ در شرایط فعلی هر تغییری در قانون کار به نفع کارفرماست
جلسه هماهنگی ستاد بزرگداشت ۲۹ آبان (سالروز تصویب قانون کار) استان آذربایجان شرقی با حضور تشکلهای کارگری در محل تشکیلات خانه کارگر تبریز برگزار شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، جلسه ستاد بزرگداشت سالروز تصویب قانون کار (۲۹ آبان) استان آذربایجان شرقی همزمان با حضور رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی، رئیس کانون شوراهای اسلامی کار، کانون انجمنهای صنفی کارگران، مجمع نمایندگان، دبیر و اعضای هیات اجرایی خانه کارگر استان آذربایجان شرقی وسایر تشکلات کارگری در محل این تشکیلات در تبریز برگزار شد.
دبیر اجرایی خانه کارگر آذربایجان شرقی در این جلسه ضمن بحث و تبادل نظر در مورد نحوه برگزاری مراسم بزرگداشت سال روز تصویب قانون کار در روز ۲۹ آبان در خصوص مسائل و موضوعات روز کارگران و بازنشستگان مورد بحث و گفتگو کرد وگفت: قانون کار جمهوری اسلامی ایران یکی از بنیادیترین قوانین حمایتی کشور به شمار میرود و این قانون با هدف پاسداشت شأن انسانی کارگر، تأمین امنیت شغلی، نظارت بر اجرای عدالت در محیطهای کار، تنظیم روابط کارگر و کارفرما و حمایت از کرامت نیروی کار تدوین شده و یکی از مترقیترین قوانین کشور محسوب میشود.
کریم صادق زاده تبریزی با اشاره به اصول مهم قانون کار تصریح کرد: این قانون بر پایه اصول مهمی شکل گرفته که اصل سهجانبهگرایی (مشارکت کارگران، کارفرمایان و دولت در تصمیمسازیها)، صیانت از نیروی کار و منع بهرهکشی، تضمین حقوق بنیادین شغلی و رعایت استانداردهای کار، پیشبینی سازوکارهای حل اختلاف و مراجع تشخیص و حل اختلاف، حمایت ویژه از کارگران آسیبپذیر، زنان و نوجوانان، پشتوانهسازی برای تأمین اجتماعی فراگیر و پایدار از اهم آن بوده و به خوبی جایگاه اصیل آن را در شکل گیری صحیح فرایندهای روابط کار نشان میدهد
وی با قدردانی از حضور حضور تشکلهای کارگری استان در محل تشکیلات خانه کارگر تبریز در نشست برنامهریزی برای برگزاری مراسم ۲۹ آبان سالروز تصویب قانون کار گفت: این نشست نه تنها برنامه ریزی برای برگزاری این مراسم، بلکه بازتعریف و تقویت نقش تشکلهای کارگری و بازنشستگی در پاسداری از این قانون راهبردی است.
صادق زاده تبریزی با بیان اینکه شرایط اقتصادی و اجتماعی امروز کشور اقتضا میکند که با انسجام بیشتری از دستاوردهای تأمین اجتماعی، حقوق بیمهای، درمانی و بازنشستگی دفاع کنیم و مانع هرگونه تضعیف قانون کار شویم تصریح کرد: مراسم ۲۹ آبان، فرصتی برای بیان دوباره این حقیقت است که قانون کار، خط قرمز امنیت شغلی و منافع اجتماعی کارگران است و هرگونه تغییر، اصلاح یا بازنگری در این قانون، باید با حضور و نقشآفرینی فعال تشکلهای کارگری و در چارچوب سهجانبهگرایی صورت گیرد
وی با بیان اینکه حضور پررنگ و مطالبهگر تشکلها، عامل اصلی جلوگیری از تصمیمات یکجانبه و غیرکارشناسی است تأکید کرد: از همین رو، حضور گسترده، سازمانیافته و مسئولانه تشکلهای کارگری و بازنشستگی در مراسم ۲۹ آبان امسال، تنها یک حضور نمادین نیست؛ بلکه نمایش قدرت اجتماعی جامعه کارگری، و اعلام پایبندی ما به قانون کار، کرامت نیروی انسانی و دستاوردهای تأمین اجتماعی است.
صادق زاده تبریزی افزود: در این میان خانه کارگر بر این باور است که توسعه کشور بدون امنیت معیشتی، رفاهی و شغلی کارگران ممکن نیست و بر همین اساس ما وظیفه داریم با تکیه بر خرد جمعی T از حقوق مشروع و قانونی کارگران دفاع کنیم و مسیر مطالبهگری صنفی را تقویت نماییم.
وی با اشاره به استقبال تشکلهای کارگری استان برای حضور در مراسم ۲۹ آبان امسال تصریح کرد: امیدواریم سالروز تصویب قانون کار امسال به نقطهای اثرگذار در تقویت وحدت، آگاهی و مطالبهگری جامعه کارگری تبدیل شود.
در ادامه این نشست دبیر جامعه اسلامی کارگران استان آذربایجان شرقی در سخنانی با اشاره به عمر قانون کار جمهوری اسلامی ایران گفت: اکنون بیش از ۳ دهه از عمر این قانون میگذرد و لزوم توجه به تغییر در این با توجه به تغییرات و شرایط جامعه احساس میشود از دیگر سو باید بایستی برگزاری این نشستها در ادامه با حضور اساتید دانشگاهی به صورت تخصصی و فنیتر دنبال شده تا خروجی مطلوبتری برای کارگران داشته باشد
جعفر جاوید نیز در این نشست طی سخنانی ضمن اعلام آمادگی برای حضور گسترده در گردهمایی سالروز تصویب قانون کار گفت: هم اکنون در برخی حوزهها در اجرای قانون کار از جمله موضوعات سخت و زیانآور کارگران با مشکل مواجه هستند که بایستی به این زمینه توجه ویژهای شود
همچنین ریاست اتحادیه انجمنهای اسلامی کارخانجات تبریز نیز در این نشست طی سخنانی با تأکید بر ضرورت حضور کارگران در مراسم سالروز تصویب قانون کار گفت: در حال حاضر با رویکردی که نسبت به قانون کار وجود داشته و بخش کارفرمایی قدرت بیشتری به کارگران دارد هرگونه تغییر در این قانون به نفع قشر کارگری نخواهد بود و کارگران باید هوشیارانه در این زمینه عمل کنند
پرویز سلطانی بر ضرورت آگاهی جامع کارگران از قانون کار تأکید کرد و گفت: در شرایط فعلی به نظر میرسد تنها دو درصد کارگران با قانون کار آشنایی دارند و تشکلهای کارگری باید در این راستا حرکتهای جامعی را صورت دهند
تازش نماینده صندوق بازنشستگان آینده ساز استان آذربایجان شرقی نیز در این نشست با انتقاد از شرایط پیش آمده برای اعضای این صندوق در مباحث رفاهی و حقوق گفت: اعضای این صندوق با قانون کار اشتغال داشته با این قانون بازنشسته شده اما در موضوع رفاه و حقوق از مزایای این قانون به کنار ماندهاند و اگر تلاشهایی چند سال اخیر صورت نمیگرفت این افزایشها هم نتیجه نمیداد همان طور که شاهد هستیم از امسال بسترسازیهایی برای تغییرات در این زمینه در حال انجام است
غلامعلی صفری (نماینده پاکبانان شهرداری تبریز) نیز در این نشست با اعلام آمادگی برای حضور کارگران شهرداری در مراسم ۲۹ آبان ماه با اشاره به برخی مشکلات کارگران این حوزه گفت: یکی از مشکلات پاکبانان شهرداری تبریز در بحث اخذ تاییدیه برای مشاغل سخت و زیانآور و طولانی شدن روند رسیدگی به پروندههای این بخش است که باید فکری برای آن شود
سعید فتاحی (مشاور رییس انجمنهای صنفی کارگری کشور) نیز در این جلسه اهمیت حضور کارگران را در گردهمایی ۲۹ آبان ماه را یادآور شد و با اشاره به مشکلات اجرای قانون سخت و زیانآور برای کارگران گفت: هم اکنون مسایل مختلفی در قبال اجرای این قانون برای کارگران وجود دارد که لازم است تشکلهای کارگری با حضور قاطع و پیگیریهای لازم شرایط اجرای این قانون را برای کارگران سهل کنند
رییس اتحادیه پیشکسوتان استان آذربایجان شرقی نیز در این نشست با اشاره به برخی مشکلات پیش آمده برای کارگران در سالهای گذشته اظهار داشت: باید به همان اندازه که ادعا داشته و میگوییم، عمل کنیم.
حسین زاده وحید با اشاره به برخی اجحافهایی که در حق کارگران صورت گرفته است تأکید کرد: باید قبول کنیم فقدان نمایندگان واقعی کارگران در نهادهای تصمیم گیری از جمله مجلس سبب شده که قوانین حوزه کارگری به راحتی و به زیان این قشر دچار تغییر و تضعیف شود که جامعه کارگری باید هوشیارانه در این عرصه وارد شده و نمایندگان واقعی خود را برای دفاع و تصمیم گیریهای صحیح روانه ارکان نظام نماید.