انتقاد کارگران ماشین سازی پارس ماهشهر از حقوق ناقص و فشار کاری/ یک مدیر داخلی: ما شرکتی پیمانکاری هستیم و گاهی بودجه نیست!
کارگران ماشینسازی پارس ماهشهر از تأخیر و پرداخت ناقص حقوق، تعویق مزایا و تبعیض در دستمزدها انتقاد کردند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، کارگران شرکت ماشینسازی پارس بندر ماهشهر، به عنوان یک شرکت فعال در حوزه ساخت تجهیزات نفت و پتروشیمی، مشکلات و دغدغههایی دارند.
یکی از کارگران این شرکت درباره شرایط کاری میگوید: مهمترین مسئله، پرداخت ناقص حقوق و بینظمی مداوم در واریز دستمزدهاست.
به گفته کارگران، حقوق بین ۲۸ تا ۳۰ میلیون تومان است، اما این مبلغ کامل پرداخت نمیشود و گاهی تنها نیمی از حقوق ماهانه واریز میشود. مدیر شرکت در پاسخ به اعتراضها گفته است «پول نیست» و هر روز با بهانهای متفاوت از پرداخت باقیمانده حقوق طفره میرود.
او ادامه میدهد: در شرایط گرانی و فشار معیشتی، حتی یک روز تأخیر هم مشکلساز است، چه برسد به اینکه نیمی از حقوق چندین هفته پرداخت نشده باشد.
به گفته کارگران، مزایای رفاهی نیز بهدرستی پرداخت نمیشود. پرداخت کمکهزینهها و بنهای کمکی که هر ماه باید تعلق میگرفت، ماههاست به تعویق افتاده و تنها چند بار در طول سال پرداخت شده است. حقوق مهرماه به صورت نصفه واریز شده است.
کارگران میگویند شرکت، کمبود منابع و ضرردهی را بهانه میکند تا تعهدات مالی خود را رعایت نکند. تأخیر در پرداخت حقوق سابقه طولانی دارد و طی دو تا سه ماه اخیر وضعیت بهمراتب بدتر شده است. درخواستهای مکرر برای افزایش حقوق نیز بینتیجه مانده و شرکت افزایشی اعمال نکرده است، در حالی که تورم روزافزون فشار معیشتی را شدیدتر کرده است.
به گفته کارگران، حدود ۶۰ تا ۷۰ نفر در سایت ماهشهر مشغول کار هستند و همه با همین مشکلات مواجهاند. در تهران نیز حدود ۴۰ تا ۵۰ نفر نیروی اداری فعالیت دارند.
کارگران همچنین از تبعیض در پرداختها گلایه دارند و میگویند: قراردادهای کاری نیز از حالت سهماهه به ماهانه تغییر یافته و هر ماه کارگران مجبور به امضای قرارداد جدید هستند. هرگونه اعتراض یا شکایت به اداره کار خطرناک است و امنیت شغلی کارگر را در معرض خطر قرار میدهد.
در ادامه، یکی از مدیران داخلی شرکت، درباره پرداخت نصفه حقوق مهر و مطالبات کارگران به خبرنگار ایلنا گفت: «ما تابع وزارت کار و تأمین اجتماعی هستیم و حقوق کارکنان بسیار بالاتر از حداقل اعلام شده توسط وزارت کار پرداخت میشود.»
وی افزود: ما یک شرکت پیمانکاری هستیم و حقوق را بر اساس ورودی و خروجی محاسبه میکنیم. گاهی سه بُن رفاهی به پرداختها اضافه میکنیم و گاهی کمتر. همچنین، مشابه حقوقهای دولتی که گاهی به موقع و گاهی با تأخیر پرداخت میشوند، ما هم به همین شیوه عمل میکنیم.
در پاسخ به این پرسش که کارگران با سختی کار میکنند و مشکلات بودجهای شرکت به آنها ربطی ندارد؛ گفت: اگر موضوعی وجود دارد، میتوانید از طریق نامه نگاری پیگیری کنید. من در مورد پاسخگویی وظیفهای ندارم.
در پایان گفتگو، این مدیر داخلی اعلام کرد حاضر نیست نام و عنوان خود را به رسانه اعلام کند.