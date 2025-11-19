دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین در گفتوگو با ایلنا:
کارگران با کار دوشیفته همچنان گرسنهاند/ رئیس جمهور شعارهایش را فراموش کرده؟!
عیدعلی کریمی گفت: ما از پزشکیان درخواست داریم که به طور مستقیم با تشکلهای کارگری جلسه بگذارد و به پیشنهادات آنان برای حل این مسائل گوش دهد و در این زمینه اقدامات اساسی انجام دهد. مگر قرار بر وفاق ملی نبود؟
عیدعلی کریمی، دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین، با انتقاد از وضعیت معیشت کارگران گفت: امروزه کارگران با کار دوشیفته همچنان گرسنه باقی میمانند. ما چندین بار در اوایل سال این موضوع را مطرح کردهایم که دستمزد کارگران با تورم موجود همخوانی ندارد، اما اکنون وضعیت بدتر شده است. قیمتها روزانه تغییر میکنند و میتوان به جرات گفت که ۷۰ الی ۸۰ درصد از حقوق کارگران صرف تامین مواد غذایی میشود.
وی مسئله مسکن را دومین دغدغه جدی کارگران دانست و گفت: از ابتدای سال در شورایعالیکار، ۱ الی ۲ جلسه برگزار شده است و بحث پیرامون مسکن در همان جلسات متوقف شده است. در برخی موارد ۱۰۰ درصد حقوق کارگر صرف مسکن میشود در حالی که به کارگران فقط ۹۰۰ هزار تومان حق مسکن میدهند. باید فکری اساسی برای مسکن کارگران شود.
دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین با اشاره به هزینههای سرسامآور درمان برای کارگران و بازنشستگان افزود: تمام اندوخته یک کارگر و بازنشسته امروزه صرف درمان میشود. اگر کارگری مریض شود یا نیاز به عمل جراحی داشته باشد باید تمام هست و نیست خود را بدهد. آقای پزشکیان که خودش پزشک است و در مقطعی وزیر بهداشت بوده باید در این زمینه بهتر عمل کند.
هزینههای سرسامآور درمان؛ ۱۰۰میلیون تومان برای یک عمل جراحی ساده
وی در ادامه گفت: در قانون اساسی این الزام آمده است که درمان تامین اجتماعی باید رایگان باشد، اما متاسفانه برای یک عمل جراحی سبک، مریض باید بالای ۱۰۰ میلیون تومان هزینه کند. عملهای سنگین که دیگر قابل تصور نیست. کارگران و بازنشستگان نمیتوانند این هزینهها را بپردازند. دائما کارگران و بازنشستگان را به سمت بیمه تکمیلی سوق میدهند که خدماتش بسیار ضعیف است. از آن طرف هم به عنوان مثال بیمه آتیهسازان میگوید که این سازمان تامین اجتماعی است که ۸ ماه است بدهیاش را پرداخت نکرده است.
وی با ابراز نگرانی از وضعیت مالی سازمان تامین اجتماعی گفت: بدهی سازمان تامین اجتماعی از یک تریلیون هم گذشته است و به یک تریلیون و ۳۰۰ میلیارد رسیده است. اگر تامین اجتماعی نتواند چندماه حقوق بازنشسته خود را بدهد، بیش از نیمی از جمعیت کشور آسیب میبیند. این بدهی باید فوراً تعیین تکلیف شود.
کریمی ضمن انتقاد از عملکرد دولت اظهار کرد: پزشکیان زمانی که هنوز سرکار نیامده بود در کمپینهای تبلیغاتی خود میگفت که دولت هزینه تورم را از دوش مردم برمیدارد. الان وضعیت بدتر شده است و از زمانی که ایشان سرکار آمده است قیمت دلار چندین برابر شده است. حقوق ما به ریال داده میشود، اما هزینههای ما با دلار است. دکتر پزشکیان باید به این مسائل توجه کند.
۹ ماه بدون جلسه؛ تعلل شورای کار در تشکیل جلسات
وی با اشاره به عدم تشکیل مرتب جلسات شورای عالیکار بیان کرد: ما بارها پیشنهاد کردیم که برای حل این مسائل در اولین فرصت شورای عالی کار جلسه تشکیل دهد و این جلسات با حضور نمایندگان واقعی شرکای اجتماعی برگزار شود نه نمایندگان صوری. مدیری که نمیتواند یک شرکت را اداره کند و کارگران علیهاش تجمع کرده بودند، نزدیک ۱۵ سال است که نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار است.
کریمی افزود: باید ابتدا بحث مسکن حل شود و در ادامه به درمان و معیشت کارگران توجه شود. در زمینه تورم و دستمزد کارگران و ترمیم حقوقها متناسب با نرخ تورم باید سریعاً جلسه سهجانبه برگزار شود.
وی در پایان با اشاره به سفر رئیس جمهور به استان قزوین گفت: ما از پزشکیان درخواست داریم که به طور مستقیم با تشکلهای کارگری جلسه بگذارد و به پیشنهادات آنان برای حل این مسائل گوش دهد و در این زمینه اقدامات اساسی انجام دهد. مگر قرار بر وفاق ملی نبود؟ به نظر میرسد که ما تنها در گرانی وفاق داریم. بازار رها شده است و کسی هم کاری نمیکند. سیستم نظارتی باید پاسخگو باشد.