کارگران ارکان ثالث نفت در تماس با خبرنگار ایلنا، به اظهارات یک نماینده مجلس در مورد طرح ساماندهی واکنش دادند.

این کارگران می‌گویند: ما بیش از هفت سال انتظار کشیده‌ایم؛ اگر همه، از جمله نمایندگان مجلس و معاون اول رئیس جمهور با ساماندهی موافق‌اند، چرا این طرح اجرا نمی‌شود؟! چه دست‌هایی پشت پرده است که مانع می‌شود؟

در روزهای اخیر، «احمد فاطمی» نماینده بابل و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفتگویی با اشاره به اهمیت طرح ساماندهی کارکنان دولت و حذف شرکت‎های پیمانکاری در دستگاههای اجرایی گفت:

«این یک موضوع بسیار مهم است و هر روز از ما در خصوص این موضوع سئوال می شود و مراجعات متعددی نیز در این زمینه داریم. آخرین باری که با آقای عارف معاون اول رئیس جمهور صحبت کردیم ایشان خیلی تاکید داشتند که شرکت های واسطه در دستگاههای اجرایی حذف شوند و تمام نیروهایی که در دستگاههای اجرایی مشغول فعالیت هستند به صورت مستقیم با خود سازمان دولتی قرارداد داشته باشند».

