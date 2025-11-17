دبیرکل خانه کارگر در مراسم یادبود منوچهر مشتاقی:
جامعه پزشکی باید از الگوی طبابت مردمی منوچهر مشتاقی درس بگیرد
مسئولان خانه کارگر در یادبود دکتر مشتاقی اعلام کردند که جامعه پزشکی از الگوهایی چون او فاصله گرفته و لازم است نگاه خدمتمحور و مردمی این پزشک برجسته در ساختار درمانی کشور احیا شود
به گزارش خبرنگار ایلنا، عصر امروز مراسم یادبود منوچهر مشتاقی، مدیرکل اسبق درمان سازمان تأمین اجتماعی، با حضور دبیرکل و معاون دبیرکل خانه کارگر در محل ستاد این تشکل برگزار شد.
حسن صادقی، معاون دبیرکل خانه کارگر، در این مراسم با اشاره به جایگاه انسانی و حرفهای مشتاقی گفت: «با وجود تعلق به خانوادهای متمول، تمام زندگی حرفهای خود را وقف طبقه محروم و کارگران کرده بود و هیچگاه خدماتش محدود به گروه خاصی نبود.»
وی افزود که مشتاقی همراه با مرحوم طریقت، از ابتدای ورود به ایران، متعهد به اجرای قانون درمان رایگان برای کارگران بودند و حتی مطب شخصی خود را تعطیل کردند تا تمام وقت خود را در خدمت بیماران کمبضاعت و مراکز تأمین اجتماعی صرف کنند. صادقی تأکید کرد: «او همواره با روی باز بیماران را میپذیرفت و حتی پس از بروز مشکلات جسمی نیز از خدمت به طبقه کارگر غافل نشد.»
معاون دبیرکل خانه کارگر خاطرنشان کرد که برگزاری این مراسم نه تنها یادبود یک پزشک برجسته است، بلکه پاسداشت خدمات بیدریغ او به طبقه کارگر و تعهدش به عدالت اجتماعی است. صادقی تاکید کرد که جای خالی چنین افرادی در حوزه درمان و تأمین اجتماعی را پر کردن، کار دشواری است.
در ادامه این مراسم، علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر، نیز با تأکید بر جایگاه کمنظیر مشتاقی در حوزه درمان تأمین اجتماعی گفت: «مشتاقی از معدود پزشکانی بود که توجه ویژهای به بیماران، کارگران و بیمهشدگان داشت. این توجه فردی نبود، بلکه بخشی از یک اندیشه جمعی بود؛ اندیشهای که درمان را خدمتگزاری به بیمهشده و کارگر میدانست و بر ارائه بهترین خدمات تأکید داشت.»
محجوب با اشاره به بیمارستان صدر به عنوان یکی از نمونههای موفق اجرای این نگاه گفت: «قرار بود چنین الگوهایی در سراسر کشور تکثیر شود. بارها در جلسات مختلف درباره این موضوع بحث کردیم. اختلافنظرهایی هم وجود داشت؛ برخی میگفتند این نگاه فقط در درمان عمومی جواب میدهد و در تخصصی کارکرد ندارد. اما ما معتقد بودیم که باید امتحان می کردیم چون اگر فکر درست باشد، نتیجه میگیریم و اگر نادرست باشد، شکست میخوریم.»
او با انتقاد از برخی سیاستگذاریها در حوزه درمان گفت: «در بخش درمان گاهی هزینههای بسیار انجام میدهیم اما بازده کمی دریافت میکنیم. گاهی درآمدها را چنان افزایش میدهیم که توهم ایجاد میشود و گاهی آنقدر کاهش میدهیم که تفاوت پزشک با کارمند از بین میرود. این افراط و تفریط، نتیجه برداشت غلط از سازوکار درمان است.»
محجوب تصریح کرد که این مراسم برای بحثهای فنی برگزار نشده است، بلکه ضرورت دارد درباره اندیشه و تفکر کسانی مانند مشتاقی مطالب علمی نوشته و منتشر شود. او ادامه داد: «این مراسم برای قدرشناسی نیست، بلکه برای معرفی فکری است که باید شناخته و گسترش یابد.»
وی مشتاقی را از دلسوزترین چهرههای حوزه درمان خواند و افزود: «او بیمار را آیینه وجود خود میدید و در همه جا کرامت و احترام بیمار را حفظ میکرد. بسیاری از حاضران تجربه مراجعه به ایشان را داشته و گفتههای من را تأیید میکنند.»
محجوب با گلایه از کمتوجهی جامعه پزشکی نسبت به ترویج الگوهایی مانند مشتاقی گفت: «خانه کارگر، خانه جامعه پزشکی نیست، اما انتظار داریم پزشکان درباره چنین انسانهایی که خدمت را نه برای خود، بلکه برای عموم مردم میخواستند، بیشتر بنویسند و آنها را معرفی کنند. ترویج این افراد یعنی ترویج پزشکی صحیح، درمان صحیح و خدمت صحیح.»
دبیرکل خانه کارگر در پایان خواستار تولید کتاب، مقاله و جزوه درباره اندیشههای طریقت و مشتاقی شد و تأکید کرد: «ما آمادهایم برای تولید و انتشار این آثار همکاری کنیم، نه برای احترام ظاهری، بلکه برای گسترش تفکری که به آن باور داریم.»