فراخوان اعتصاب کارگران در آرژانتین علیه تغییرات ضد کارگری قانون کار

به گزارش ایلنا و به نقل از پایگاه سیف ابورد، کارگران اتحادیه‌های مختلف کارگری آرژانتین با انتشار فراخوانی در شبکه‌های اجتماعی مختلف و رسانه‌ها اعلام کردند که قصد دارند در اعتراض به اصلاحات قوانین کار در این کشور به دستور خاویر میلی، رئیس جمهور راستگرای افراطی این کشور، تجمع و اعتصابی یک روزه داشته باشند.

اتحادیه‌های کارگری و کارگران فعال مستقل در این کشور قصد دارند روز چهارشنبه ۱۹ نوامبر در سراسر کلانشهرهای آرژانتین اعتصاب سراسری ترتیب داده و تجمع کنند؛ تجمعاتی که احتمالاً به انسداد برخی نقاط حساس شهری نیز بیانجامد.

انجمن کارگران ایالتی آرژانتین (ATE) به همراه سایر اتحادیه‌های صنفی عمده، در اعتراض به اصلاحات قوانین کار پیشنهادی رئیس جمهور خاویر میلی، دست به اعتصاب صنعتی زدند. این اعتراض در ۱۹ نوامبر ساعت ۱۲ ظهر در نزدیکی ساختمان‌های وزارت کار در کلانشهرها آغاز خواهد شد. این درحالی است که پیش‌بینی می‌شود حضور امنیتی تشدید شده و اختلالات ترافیکی محلی رخ دهد.

رسانه‌ها توصیه کردند که مسافران اخبار و رسانه‌های محلی را برای بررسی ترافیک و نقاط احتمالا بسته شده قبل از حرکت بررسی کنند زیرا ممکن است بخشی از کارکنان حمل و نقل عمومی نیز به این اعتراضات بپیوندند.

خاویر میلی از ابتدای روی کارآمدن دولت‌اش فشارهای مختلفی را به نیروی کار دولتی و بخش خصوصی در حوزه‌های مختلف وارد آورده تا کسری بودجه خود را از این طریق جبران کند.

