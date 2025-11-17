کارگر مشهدی از عمق ۳.۵ متری کانال فاضلاب نجات یافت

به گزارش ایلنا، روز گذشته سقوط یک کارگر در منطقه توس مشهد در استان خراسان رضوی در حالی اتفاق افتاد که این کارگر حین کار در دریچه کانال آب و فاضلاب به دلایل نامعلومی به عمق ۳/۵ متری آن سقوط می‌کند.

بر اساس این گزارش، گروه‌های امدادی بعد از تلاش یک ساعته توانستند کارگر مصدوم را از عمق کانال نجات داده و پس از بررسی وضعیت این کارگر را که از ناحیه پا و کمر دچار آسیب دیدگی شده بود، تحویل عوامل اورژانس دادند.

