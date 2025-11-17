خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

کارگر مشهدی از عمق ۳.۵ متری کانال فاضلاب نجات یافت

کارگر مشهدی از عمق ۳.۵ متری کانال فاضلاب نجات یافت
کد خبر : 1715199
لینک کوتاه کپی شد.

یک کارگر ۴۳ساله حین کار در دریچه کانال آب و فاضلاب با عمق ۳.۵ متر در منطقه توس مشهد سقوط کرد اما توسط آتش‌نشانان نجات یافت.

به گزارش ایلنا،  روز گذشته سقوط یک کارگر در منطقه توس مشهد در استان خراسان رضوی در حالی اتفاق افتاد که این کارگر حین کار در دریچه کانال آب و فاضلاب به دلایل نامعلومی به عمق ۳/۵ متری  آن سقوط می‌کند. 

بر اساس این گزارش، گروه‌های امدادی بعد از تلاش یک ساعته توانستند کارگر مصدوم را از عمق کانال نجات داده و پس از بررسی وضعیت این کارگر را  که از ناحیه پا و کمر دچار آسیب دیدگی شده بود، تحویل عوامل اورژانس دادند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ