جزئیات برگزاری مراسم روز تصویب قانون کار در مازندران

دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران از برگزاری مراسم ویژه سالروز بزرگداشت تصویب قانون کار در روز ۲۹ آبان دراین استان خبرداد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، نصرالله دریابیگی درجمع نمایندگان تشکل های کارگری و بازنشستگان استان مازندران گفت؛ همزمان با این روز بزرگ و به یاد ماندنی، مراسم های ویژه ای در سه شهر آمل، قائمشهر و ساری برگزار می‌شود و جامعه کارگری و بازنشستگان استان مراتب حمایت خود را از قانون کار جمهوری اسلامی اعلام نموده و خواهان اجرایی شدن مفاد مختلف این قانون خواهند شد.

وی قانون کار را دومین قانون بزرگ کشور به دلیل پوشش جمعیتی آن توصیف کرد و گفت؛ بخش بزرگی از مشکلات کارگران و بازنشستگان از جمله دستمزد و امنیت شغلی ناشی از عدم اجرای مواد قانون کار جمهوری اسلامی است.

دریابیگی تضعیف تشکل های کارگری و تهدید امنیت شغلی کارگران به واسطه رشد بی حد وحصر شرکت های خدماتی را یک مشکل جدی عنوان کرد و گفت: قانون کار میثاق و یادگار ارزنده امام راحل برای کارگران است و امروز در سایه نادیده گرفته شدن این قانون، مصیبت‌های بسیاری بر کارگران و بازنشستگان وارد می شود.

دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران تاکید کرد: سالهاست که به جای برگزاری جشن سالروز تصویب قانون کار، سوگواره برپا می کنیم؛ امروز کارگر و بازنشسته در بدترین شرایط معیشتی به سر می‌برد و فریاد اعتراض‌شان به هیچ وجه شنیده نمی شود.

نمایندگان تشکل های کارگری و بازنشستگان استان مازندران هم با تاکید بر برپایی هرچه باشکوه تر مراسمات سالروز تصویب قانون کار؛ مراتب اعتراض خود را به مسکوت ماندن بخش‌های حمایتی قانون کار اعلام کردند.

 

