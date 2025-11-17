جزئیات برگزاری مراسم روز تصویب قانون کار در مازندران

به گزارش خبرنگار ایلنا، نصرالله دریابیگی درجمع نمایندگان تشکل های کارگری و بازنشستگان استان مازندران گفت؛ همزمان با این روز بزرگ و به یاد ماندنی، مراسم های ویژه ای در سه شهر آمل، قائمشهر و ساری برگزار می‌شود و جامعه کارگری و بازنشستگان استان مراتب حمایت خود را از قانون کار جمهوری اسلامی اعلام نموده و خواهان اجرایی شدن مفاد مختلف این قانون خواهند شد.

وی قانون کار را دومین قانون بزرگ کشور به دلیل پوشش جمعیتی آن توصیف کرد و گفت؛ بخش بزرگی از مشکلات کارگران و بازنشستگان از جمله دستمزد و امنیت شغلی ناشی از عدم اجرای مواد قانون کار جمهوری اسلامی است.

دریابیگی تضعیف تشکل های کارگری و تهدید امنیت شغلی کارگران به واسطه رشد بی حد وحصر شرکت های خدماتی را یک مشکل جدی عنوان کرد و گفت: قانون کار میثاق و یادگار ارزنده امام راحل برای کارگران است و امروز در سایه نادیده گرفته شدن این قانون، مصیبت‌های بسیاری بر کارگران و بازنشستگان وارد می شود.

دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران تاکید کرد: سالهاست که به جای برگزاری جشن سالروز تصویب قانون کار، سوگواره برپا می کنیم؛ امروز کارگر و بازنشسته در بدترین شرایط معیشتی به سر می‌برد و فریاد اعتراض‌شان به هیچ وجه شنیده نمی شود.

نمایندگان تشکل های کارگری و بازنشستگان استان مازندران هم با تاکید بر برپایی هرچه باشکوه تر مراسمات سالروز تصویب قانون کار؛ مراتب اعتراض خود را به مسکوت ماندن بخش‌های حمایتی قانون کار اعلام کردند.

